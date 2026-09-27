Buen Gobierno respaldará la moción de censura contra ministro del Interior, César Astudillo

Buen Gobierno y Obras ya confirmaron que respaldarán el pedido de censura. Ahora Nación aún lo evalúa. Foto: Mininter

Buen Gobierno y Obras ya confirmaron que respaldarán el pedido de censura. Ahora Nación aún lo evalúa. Foto: Mininter

A 60 días del gobierno de Keiko Fujimori, uno de sus ministros ya afronta una moción de censura. El pedido fue presentado por Juntos por el Perú contra el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo y ya cuenta con el respaldo de Obras y Buen Gobierno. Ahora Nación aún no ha tomado una decisión.

La gestión de la lideresa de Fuerza Popular inició con un alto índice de aprobación. En agosto, la encuesta Datum reveló que contaba con 60% de aprobación y solo 24% en sentido contrario. Fue efímero. Para septiembre, cayó a 42%.

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En ese mismo mes iniciaron las primeras muestras de inestabilidad. Tras la ya cuantificable inconformidad ciudadana por la inseguridad, Óscar Arriola anunció su renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) el 6 de septiembre.

La salida de Arriola se formalizó el 16 y asumió Fredy López. Solo pasaron dos días para otro cambio de similar magnitud. El 18 de septiembre, Rafael Rey renunció de manera irrevocable al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) argumentando motivos de salud. Se trató de la primera salida de un miembro del gabinete ministerial presidido por Luis Galarreta.

Moción de censura contra ministro Astudillo va sumando votos

Y podría venir una segunda. El 24 de este mes, Juntos por el Perú presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida también como “La China Polo”.

Buen Gobierno y Obras ya confirmaron que respaldarán el pedido. Ahora Nación aún lo evalúa.

En el caso de Buen Gobierno fue Flavio Figallo, vocero de la organización en el Senado, quien confirmó la decisión.

"Hay un consenso. Nosotros hemos discutido el tema ampliamente. Los diputados participaron en la interpelación del señor Astudillo, y el consenso nuestro es ir en esa dirección (la censura)", mencionó a RPP.

Es tal la conformidad en la interna del partido que aseguró que Jorge Nieto avala el acuerdo: “Todas las reuniones las hacemos con el presidente del partido. Específicamente, sobre el caso Astudillo, no tenemos ese tipo de discrepancias internas. Actuaremos en consenso, no vamos a actuar separados. No es esta una ocasión en ese sentido".

Sobre la nueva titularidad del Mininter consideró que está no debería ser asumida nuevamente por un militar porque "en general, la conducción de los militares en el Ministerio del Interior nunca ha sido del todo bien llevada”.

¿La razón? Figallo explica que “hay diferencias muy grandes entre la formación de unos y otros (PNP y FF.AA), y en las lógicas, las estrategias y las tácticas para resolver los problemas urbanos, los problemas en el país en el territorio nacional".

"Hay un poco de ‘zapatero a tus zapatos’ ahí. De hecho, eso genera roces. Los ministros civiles, por decirlo así, han funcionado generalmente bastante bien, y los de la Policía, en la medida que sean bien preparados y honestos, también han caminado bastante bien", dijo.

Por ello, es que ve como una posibilidad que asuma alguien vinculado a la PNP. De hecho, indicó que el actual comandante general actual, Fredy López, “tiene las capacidades para hacerlo”, pues cuenta con “roles probados de eficiencia y honestidad”.

Esto lo llevó a recordar el tema del antecesor de López, el ex comandante general Óscar Arriola. Sobre ello, anotó que su salida debió ser una de las primeras acciones del gobierno de Keiko Fujimori junto a un proceso de reforma policial.

Obras apoyará la censura

Los motivos de Obras para sumarse al respaldo de la censura comparten la misma línea que los de Buen Gobierno al señalar el desborde de inseguridad ciudadana.

El diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, explicó que el apoyo de su grupo parlamentario se debe a “la falta de resultados frente a la creciente inseguridad ciudadana” y a los cuestionamientos contra Astudillo.

"La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país", expresó.

Ahora Nación evaluará su postura

Mientras tanto, Ahora Nación aún no ha definido si apoyará la moción.

En declaración a RPP, el líder el partido, Alfonso López Chau, adelantó que aún no habían decidido porque “hay que pensar en el país”.

Además, consideró que la medida correspondería cuando un integrante del Ejecutivo reconozca “errores estructurales flagrantes, escandalosos” y recordó que el Gobierno de Keiko Fujimori lleva tres meses de gestión.

La diputada Indira Huilca resaltó que considera legítima la moción presentada por Juntos por el Perú y que ellos aún no han tomado postura porque los integrantes de la bancada se encuentran en semana de representación lo que imposibilita una reunión.

Por su parte, la senadora Ruth Luque consideró que Astudillo debe dejar el cargo. Cuestionó que el Ejecutivo todavía no explique cuál es su estrategia frente al sicariato, la extorsión y el crimen organizado.

Votos

Si Ahora Nación se suma a las filas del respaldo, la moción contra Astudillo podría contar con los votos necesarios para ser aprobada.

Sumando los votos que representan Juntos por el Perú (32), Buen Gobierno (18), Obras (14) se cuentan, hasta el momento, con 64. Se requieren un total de 66 para que la censura sea un hecho.

Es ahí que el apoyo de Ahora Nación, al contar con 10 votos, será decisivo.