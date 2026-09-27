Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOAlianza Lima vs EC Pinheiros EN VIVO HOY por la final de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026
Política

Buen Gobierno respaldará la moción de censura contra ministro del Interior, César Astudillo

El 24 de septiembre, Juntos por el Perú presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida también como “La China Polo”. Buen Gobierno y Obras ya confirmaron que respaldarán el pedido, mientras que Ahora Nación lo evalúa.

Buen Gobierno y Obras ya confirmaron que respaldarán el pedido de censura. Ahora Nación aún lo evalúa. Foto: Mininter
Buen Gobierno y Obras ya confirmaron que respaldarán el pedido de censura. Ahora Nación aún lo evalúa. Foto: Mininter
Por
google iconLa República en Google

A 60 días del gobierno de Keiko Fujimori, uno de sus ministros ya afronta una moción de censura. El pedido fue presentado por Juntos por el Perú contra el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo y ya cuenta con el respaldo de Obras y Buen Gobierno. Ahora Nación aún no ha tomado una decisión.

La gestión de la lideresa de Fuerza Popular inició con un alto índice de aprobación. En agosto, la encuesta Datum reveló que contaba con 60% de aprobación y solo 24% en sentido contrario. Fue efímero. Para septiembre, cayó a 42%.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En ese mismo mes iniciaron las primeras muestras de inestabilidad. Tras la ya cuantificable inconformidad ciudadana por la inseguridad, Óscar Arriola anunció su renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) el 6 de septiembre.

La salida de Arriola se formalizó el 16 y asumió Fredy López. Solo pasaron dos días para otro cambio de similar magnitud. El 18 de septiembre, Rafael Rey renunció de manera irrevocable al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) argumentando motivos de salud. Se trató de la primera salida de un miembro del gabinete ministerial presidido por Luis Galarreta.

Moción de censura contra ministro Astudillo va sumando votos

Y podría venir una segunda. El 24 de este mes, Juntos por el Perú presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida también como “La China Polo”.

Buen Gobierno y Obras ya confirmaron que respaldarán el pedido. Ahora Nación aún lo evalúa.

En el caso de Buen Gobierno fue Flavio Figallo, vocero de la organización en el Senado, quien confirmó la decisión.

"Hay un consenso. Nosotros hemos discutido el tema ampliamente. Los diputados participaron en la interpelación del señor Astudillo, y el consenso nuestro es ir en esa dirección (la censura)", mencionó a RPP.

Es tal la conformidad en la interna del partido que aseguró que Jorge Nieto avala el acuerdo: “Todas las reuniones las hacemos con el presidente del partido. Específicamente, sobre el caso Astudillo, no tenemos ese tipo de discrepancias internas. Actuaremos en consenso, no vamos a actuar separados. No es esta una ocasión en ese sentido".

Sobre la nueva titularidad del Mininter consideró que está no debería ser asumida nuevamente por un militar porque "en general, la conducción de los militares en el Ministerio del Interior nunca ha sido del todo bien llevada”.

¿La razón? Figallo explica que “hay diferencias muy grandes entre la formación de unos y otros (PNP y FF.AA), y en las lógicas, las estrategias y las tácticas para resolver los problemas urbanos, los problemas en el país en el territorio nacional".

"Hay un poco de ‘zapatero a tus zapatos’ ahí. De hecho, eso genera roces. Los ministros civiles, por decirlo así, han funcionado generalmente bastante bien, y los de la Policía, en la medida que sean bien preparados y honestos, también han caminado bastante bien", dijo.

Por ello, es que ve como una posibilidad que asuma alguien vinculado a la PNP. De hecho, indicó que el actual comandante general actual, Fredy López, “tiene las capacidades para hacerlo”, pues cuenta con “roles probados de eficiencia y honestidad”.

Esto lo llevó a recordar el tema del antecesor de López, el ex comandante general Óscar Arriola. Sobre ello, anotó que su salida debió ser una de las primeras acciones del gobierno de Keiko Fujimori junto a un proceso de reforma policial.

Obras apoyará la censura

Los motivos de Obras para sumarse al respaldo de la censura comparten la misma línea que los de Buen Gobierno al señalar el desborde de inseguridad ciudadana.

El diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, explicó que el apoyo de su grupo parlamentario se debe a “la falta de resultados frente a la creciente inseguridad ciudadana” y a los cuestionamientos contra Astudillo.

"La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país", expresó.

Ahora Nación evaluará su postura

Mientras tanto, Ahora Nación aún no ha definido si apoyará la moción.

En declaración a RPP, el líder el partido, Alfonso López Chau, adelantó que aún no habían decidido porque “hay que pensar en el país”.

Además, consideró que la medida correspondería cuando un integrante del Ejecutivo reconozca “errores estructurales flagrantes, escandalosos” y recordó que el Gobierno de Keiko Fujimori lleva tres meses de gestión.

La diputada Indira Huilca resaltó que considera legítima la moción presentada por Juntos por el Perú y que ellos aún no han tomado postura porque los integrantes de la bancada se encuentran en semana de representación lo que imposibilita una reunión.

Por su parte, la senadora Ruth Luque consideró que Astudillo debe dejar el cargo. Cuestionó que el Ejecutivo todavía no explique cuál es su estrategia frente al sicariato, la extorsión y el crimen organizado.

Votos

Si Ahora Nación se suma a las filas del respaldo, la moción contra Astudillo podría contar con los votos necesarios para ser aprobada.

Sumando los votos que representan Juntos por el Perú (32), Buen Gobierno (18), Obras (14) se cuentan, hasta el momento, con 64. Se requieren un total de 66 para que la censura sea un hecho.

Es ahí que el apoyo de Ahora Nación, al contar con 10 votos, será decisivo.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Buen Gobierno respaldará la moción de censura contra ministro del Interior, César Astudillo

Alianza Lima vs EC Pinheiros EN VIVO: punto a punto del cuarto set del partido por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026 vía América TV

Una estudiante de 17 años usó barriles para retener agua de lluvia y salvar las reservas acuíferas: fue premiada con 10.000 dólares

Política

Desde 2022, más de 8.000 casos de abuso sexual fueron cometidos por menores

Putumayo: Fuerzas combinadas se enfrentan a grupo criminal ‘Los comandos de la frontera’

RMP tras resultados de encuestas que ubican en primer lugar a López Aliaga: "La irresponsabilidad del JNE va a condenar a una ciudad"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Buen Gobierno respaldará la moción de censura contra ministro del Interior, César Astudillo

Desde 2022, más de 8.000 casos de abuso sexual fueron cometidos por menores

Putumayo: Fuerzas combinadas se enfrentan a grupo criminal ‘Los comandos de la frontera’