Comisión de Ética: Diputado Henry Albañil asume la presidencia y anuncia que el caso de Pérez Mallqui será el primero en investigarse

Diputado Henry Albañil asume la presidencia de la Comisión de Ética, lo acompañan Jessica Pérez como vicepresidenta y Harvey Colchado como secretario. | Foto: Congreso

Diputado Henry Albañil asume la presidencia de la Comisión de Ética, lo acompañan Jessica Pérez como vicepresidenta y Harvey Colchado como secretario. | Foto: Congreso

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Tras tres suspensiones previas, la Cámara de Diputados logró instalar este último viernes 14 su Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2026-28, bajo la presidencia del congresista del Partido Cívico ObrasHenry Albañil Carmona. En su discurso, el titular del grupo de trabajo señaló que la denuncia sobre el caso del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, será el primer tema en la agenda.

"Es el primer caso que vamos a ver, ya está presentada formalmente esa denuncia. Vamos a pasar a lo que es la etapa de la investigación", indicó el parlamentario.

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En la mesa directiva lo acompañan la diputada Jessica Pérez Quispe de Juntos por el Perú como vicepresidenta y Harvey Colchado Huamaní de Ahora Nación como secretario.

Ante las consultas sobre la transparencia en las investigaciones, Albañil reiteró que actuarían con neutralidad al abordar los temas. "Por supuesto, la imparcialidad va a ser nuestro trabajo como Comisión de Ética. No va a haber ningún blindaje de ningún caso, respetando siempre lo que siga el Reglamento del Congreso y de la Cámara de Diputados".

Del mismo modo, se aprobó que la Comisión de Ética sesione los lunes a las 4.00 p. m.

Julián Pérez Mallqui rechaza los cargos

Tras ser denunciado por su expareja, Laura Bonilla Valerio, por presunta agresión física y psicológica en una comisaría del distrito de San Miguel, el diputado Julián Pérez Mallqui rechazó las imputaciones y actualmente se encuentra enfrentando el proceso en libertad.

"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado tras salir de la comisaría. Además, durante una entrevista vía RPP, señaló que la denuncia se originó por un "tema de cólera" y volvió a negar haberla agredido. "Yo rechazo tajantemente la agresión física hacia la mujer", manifestó.

Se recuerda también que a raíz de la denuncia de la expareja de Pérez Mallqui, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal ante el Congreso por faltas éticas. El documento solicita la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por 120 días.

Asimismo, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que desde su propia bancada ya se ha solicitado la suspensión del legislador a la espera de que el caso sea visto formalmente por la Comisión de Ética.