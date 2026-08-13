Ernesto Zunini tras reaparición de Vladimir Cerrón: "Juntos por el Perú y Perú Libre no tienen una agenda en común"

Ernesto Zunini tras reaparición de Vladimir Cerrón: "Juntos por el Perú y Perú Libre no tienen una agenda en común"

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Ernesto Zunini, vocero de diputados de Juntos por el Perú, indicó que este partido y Perú Libre no tienen una agenda en común. Además, resaltó que durante el proceso electoral tampoco han mantenido un diálogo o alianza.

“Como adversario, Perú Libre merece nuestro respeto, pero con Vladimir Cerrón no tenemos ningún nivel de contacto”, declaró a la prensa.

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También, resaltó que el partido de Cerrón no tiene presencia en el Parlamento y podría perder su inscripción. “Ahí están los resultados de la labor parlamentaria que han hecho y del comportamiento de sus dirigentes”, indicó.

Al ser consultado por la reaparición de Cerrón, el diputado Diego Bazán (Renovación Popular) señaló un supuesto vínculo entre JP y Perú Libre.

“Hay una serie de mecanismos que se han aprovechado para que el señor esté suelto y libre. Acá me queda claro que hubo muchos actores políticos involucrados y lo sigue habiendo. No me queda duda de que hay una relación directa de muchos personajes de Perú Libre con Juntos por el Perú, por ejemplo. Está claro que tiene amigos que lo seguirán protegiendo y que tiene además mucha influencia en los entes que imparten justicia”, anotó.