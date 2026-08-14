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Juntos por el Perú anuncia moción para crear comisión investigadora sobre caso Pedro Castillo

Yenifer Paredes señaló que la comisión tendrá como objetivo esclarecer las circunstancias en las que se produjo la vacancia y posterior detención del exmandatario, además de investigar el accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas durante esa jornada.

Juntos por el Perú anuncia moción para crear comisión investigadora sobre Pedro Castillo
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La bancada de diputados de Juntos por el Perú anunció que presentará una moción de orden del día para solicitar la creación de una comisión investigadora que esclarezca los hechos registrados el 7 de diciembre de 2022, fecha del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

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“Hemos presentado como bancada de Juntos por el Perú una moción para crear una comisión investigadora que abarque el esclarecimiento de los hechos vinculados al 7 de diciembre de 2022 y las consecuencias posteriores como las represalias y el lamentable saldo mortal de peruanos a manos del Estado”, anunció el vocero de diputados de la bancada, Ernesto Zunini.

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Al respecto, la diputada Yenifer Paredes explicó que la comisión tendrá como objetivo esclarecer las circunstancias en las que se produjo la vacancia y posterior detención del exmandatario, además de investigar el accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas durante esa jornada, incluyendo la cadena de mando y el empleo de la fuerza.

Se trata de cinco aspectos fundamentales: “Qué llevó a la crisis del 7 de diciembre; cómo se produjo la vacancia y detención de Pedro Castillo; quién tomó las decisiones durante las protestas; cómo actúo la PNP y Fuerzas Armadas, qué ha pasado con las investigaciones y con las detenciones”.

Otro de los diputados señaló que las víctimas de las protestas sociales necesitan justicia. “Hubo violaciones de derechos humanos, partiendo desde el injusto encarcelamiento de Castillo, el asesinato de compatriotas en Ayacucho, Juliaca y otros sectores del país, a su vez persecución contra diferentes sectores. Desde ya invocamos que la comisión que se conforme cumpla con su rol y los plazos”, dijo.

Ahora Nación propone crear una comisión investigadora por muertes ocurridas en protestas entre 2022 y 2026

La bancada de Ahora Nación presentó una moción de orden del día para proponer la creación de una Comisión Investigadora que analice los hechos suscitados, determine las responsabilidades políticas y, de ser el caso, formule las denuncias correspondientes por las afectaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 17 de febrero de 2026, durante los mandatos presidenciales de Dina Boluarte y José Jerí Oré.

La Comisión Investigadora tendría un plazo de 90 días hábiles. El documento presentado ante la Mesa Directiva incluye los nombres de peruanos que fueron asesinados durante las protestas registradas en regiones como Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco y otras zonas del país.

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