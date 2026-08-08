Aviación del Ejército completó más de 1.097 horas de vuelo de apoyo a operaciones militares de riesgo

Helicópteros de la Aviación del Ejército hicieron 1.097 horas de vuelo de apoyo en zonas de combate del Vraem y el Putumayo y otras 1.133 horas de vuelo para acciones institucionales. Foto: difusión

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La Aviación del Ejército recibirá en agosto tres helicópteros de fabricación rusa Mi que se encontraban en rehabilitación completa (overhaul) y ha programado para el próximo año el mantenimiento total de otras seis unidades para reforzar la flota en el contexto del fenómeno El Niño.

“La Aviación del Ejército mantiene un programa permanente de sostenimiento, mantenimiento, recuperación y preservación de su flota, orientado a garantizar la disponibilidad operacional necesaria para el cumplimiento de los roles estratégicos del instituto y para responder con oportunidad ante emergencias y desastres naturales”, informaron fuentes castrenses.

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No existen aeronaves abandonadas y expuestas al deterioro, precisaron las fuentes: las aeronaves que no vuelan, se encuentran en proceso de recuperación o sostenimiento programado, a la espera de inspección, mantenimiento y repuestos, indicaron.

Como ha informado La República en diferentes reportajes de investigación, la guerra que la Federación Rusa ha emprendido contra Ucrania desde 2022 ha implicado problemas para todos los países que cuentan con helicópteros de fabricación rusa Mi, entre ellos el Perú. Las sanciones económicas de la Unión Europea y Estados Unidos han limitado las actividades comerciales de los rusos con bienes y servicios que producen, como las mencionadas aeronaves Mi y otras.

Sin embargo, pese a las limitaciones, la Aviación del Ejército ha logrado el despliegue de todo su potencial en escenarios estratégicos y de emergencia.

Operaciones contra el narcoterrorismo y otros grupos criminales hostiles han contado con el respaldo de las aeronaves del Ejército. Foto: difusión

PARTE DE ACCIONES EMPRENDIDAS

Recientemente, la Aviación del Ejército cumplió con el mantenimiento de dos helicópteros Mi-8MTV, otros dos Mi-171Sh-P y un helicóptero italiano Agusta 109K.

Fueron parte del mismo proceso aeronaves de ala fija como un Beechcraft B350 y un Cessna Caravan C206, y se ha programado el mantenimiento de dos aviones de transporte Antonov AN-32B de fabricación ucraniana.

Esto explica por qué la Aviación del Ejército completó 1.097 horas de vuelo en apoyo a operaciones militares contra narcoterroristas y otras organizaciones criminales en las áreas del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y en el espacio que corresponde al Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CUPUMA).

Gracias a estos vuelos se garantiza la ejecución de acciones tácticas y el sostenimiento logístico en zonas de acceso limitado.

En este caso se movilizó a 12.036 combatientes y se transportó 157 toneladas de armamento, municiones y explosivos, entre otros.

Además, se efectuaron otras 1.133 horas de vuelo de apoyo institucional, lo que comprende situaciones de emergencia por riesgo de desastre, lucha contra la minería ilegal y tráfico de combustibles o insumos químicos, entre otras misiones. Fueron trasladados 12.610 pasajeros y 392 toneladas de carga.

A estas acciones se debe sumar la intervención de fabricación rusa Mi-171Sh-P en la Operación Contraterrorista Quiñones que se cumplió en el Vraem. Pese al fuego graneado del enemigo narcoterrorista que impactó a una de las aeronaves, el personal cumplió con la operación de extracción de miembros de los Grupos de Operadores Especiales.

El mantenimiento sostenido de las unidades de la Aviación de Ejército es estratégico para atender las emergencias generadas por el fenómeno de El Niño. Foto: difusión

DESPLIEGUE EN TODO EL PAÍS

La aeronave afectada se encuentra en reparación, no ha sido abandonada, como señalan versiones sostenidas en información falsa.

“La capacidad operacional no depende únicamente de disponer de aeronaves, sino de sostenerlas durante todo su ciclo de vida”, explicaron las fuentes de la Aviación del Ejército.

“El personal de mantenimiento aeronáutico posee experiencia especializada para ejecutar trabajos de inspección, reparación y recuperación que permiten reincorporar aeronaves al servicio una vez cumplidos los requisitos técnicos y de seguridad”, añadieron.

“Por ejemplo, el helicóptero dañado durante la última operación está recibiendo trabajos de reparación y recuperación. Este tipo de intervención refleja la capacidad técnica de la Aviación del Ejército para preservar material sometido a condiciones operacionales exigentes y reducir el impacto de las restricciones logísticas externas”, informaron las fuentes.

“Por lo tanto, una aeronave sometida a mantenimiento no debe ser confundida con una aeronave abandonada. El mantenimiento es precisamente una de las condiciones indispensables para garantizar que el medio aéreo pueda recuperar o conservar su condición operacional con seguridad”, aseguraron las fuentes.

Los vuelos de apoyo civil para trasladar a personas que requieren atención médica inmediata son parte de las actividades cotidianas del personal de la Aviación del Ejército. Foto: difusion

ANTE LA NUEVA EMERGENCIA

El mantenimiento mayor de los helicópteros responde a una programación técnicamente validada, y en esa línea se ha considerado la eventualidad de un fenómeno de El Niño de dimensiones catastróficas.

“El análisis debe partir de la totalidad de la capacidad operacional y no en función del registro parcial de imágenes de helicópteros que se encuentran en diferentes etapas de mantenimiento”, manifestaron las fuentes consultadas.

Las cifras mencionadas sobre las horas de vuelo en operaciones de combate y logísticas confirman una actividad sostenida mediante el uso de helicópteros de fabricación rusa.