MEF transfiere S/ 99 millones al JNE y la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El proceso se financiará con la transferencia de S/ 99 millones autorizada por el MEF. Foto: difusión

La ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El proceso se financiará con la transferencia de S/ 99 millones autorizada por el MEF. Foto: difusión

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso la transferencia de más de S/99 millones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El monto exacto es S/99.739.234 y busca cubrir los gastos de las elecciones regionales y municipales 2026. La medida quedó formalizada en el Decreto Supremo N.º 156-2026-EF, publicado en el Boletín de Normas Legales de El Peruano.

El dinero proviene de la Reserva de Contingencia del MEF. Se trata de recursos ordinarios del presupuesto público para el año fiscal 2026. El decreto establece una condición clara: los fondos no pueden usarse para fines distintos a los establecidos. Cualquier desvío quedaría bajo responsabilidad de quien lo autorice, según el propio texto legal.

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Con esta transferencia, el Gobierno busca asegurar que JNE y ONPE cuenten con los recursos necesarios en cada etapa del proceso. La votación incluye la instalación de mesas, el sufragio y el conteo final de resultados.

¿Cuánto cobrarán los miembros de mesa en las elecciones de octubre?

Los ciudadanos elegidos como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165. Este monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. El pago se entrega a quienes cumplan efectivamente la función durante la jornada electoral.

Además del pago, existe otro beneficio importante. Quienes completen la capacitación electoral y cumplan su función tendrán derecho a un día de descanso remunerado. Ese día no es compensable de otra forma. El beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado. Los empleadores están obligados a otorgarlo como parte de las facilidades para el proceso.

La ONPE ya realizó el sorteo de miembros de mesa. Para estas elecciones, el sorteo definió nueve personas por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes. Solo los tres titulares asumirán las funciones principales el día de la votación, aunque todos los sorteados deben presentarse durante la etapa de instalación.

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¿Qué funciones cumplen los miembros de mesa durante la votación?

Cada miembro de mesa tiene una tarea específica y definida por la ONPE. El presidente de mesa solicita y devuelve el DNI de cada elector. El secretario verifica los datos de esa persona en la lista de electores. El tercer miembro supervisa el momento en que el elector deposita su cédula en el ánfora.

Estas funciones buscan garantizar el orden durante toda la jornada. La verificación de identidad y la entrega de cédulas son pasos obligatorios antes de cada voto. El proceso se repite con cada elector que llega a votar hasta el cierre de la mesa.

Al finalizar la votación, el trabajo de los miembros de mesa no termina. Deben revisar la lista de electores y contabilizar firmas y huellas dactilares. Después completan las actas electorales con los resultados del escrutinio. Los personeros de las organizaciones políticas presentes también pueden firmar esos documentos oficiales.