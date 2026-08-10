HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

MEF transfiere S/ 99 millones al JNE y la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de S/99.739.234 a favor del JNE y la ONPE. Los fondos se usarán en los preparativos de la jornada electoral del 4 de octubre.

La ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El proceso se financiará con la transferencia de S/ 99 millones autorizada por el MEF. Foto: difusión
La ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El proceso se financiará con la transferencia de S/ 99 millones autorizada por el MEF. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso la transferencia de más de S/99 millones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El monto exacto es S/99.739.234 y busca cubrir los gastos de las elecciones regionales y municipales 2026. La medida quedó formalizada en el Decreto Supremo N.º 156-2026-EF, publicado en el Boletín de Normas Legales de El Peruano.

Únete a nuestro canal de política y economía

El dinero proviene de la Reserva de Contingencia del MEF. Se trata de recursos ordinarios del presupuesto público para el año fiscal 2026. El decreto establece una condición clara: los fondos no pueden usarse para fines distintos a los establecidos. Cualquier desvío quedaría bajo responsabilidad de quien lo autorice, según el propio texto legal.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Con esta transferencia, el Gobierno busca asegurar que JNE y ONPE cuenten con los recursos necesarios en cada etapa del proceso. La votación incluye la instalación de mesas, el sufragio y el conteo final de resultados.

PUEDES VER: Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

lr.pe

¿Cuánto cobrarán los miembros de mesa en las elecciones de octubre?

Los ciudadanos elegidos como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165. Este monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. El pago se entrega a quienes cumplan efectivamente la función durante la jornada electoral.

Además del pago, existe otro beneficio importante. Quienes completen la capacitación electoral y cumplan su función tendrán derecho a un día de descanso remunerado. Ese día no es compensable de otra forma. El beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado. Los empleadores están obligados a otorgarlo como parte de las facilidades para el proceso.

La ONPE ya realizó el sorteo de miembros de mesa. Para estas elecciones, el sorteo definió nueve personas por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes. Solo los tres titulares asumirán las funciones principales el día de la votación, aunque todos los sorteados deben presentarse durante la etapa de instalación.

PUEDES VER: Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

lr.pe

¿Qué funciones cumplen los miembros de mesa durante la votación?

Cada miembro de mesa tiene una tarea específica y definida por la ONPE. El presidente de mesa solicita y devuelve el DNI de cada elector. El secretario verifica los datos de esa persona en la lista de electores. El tercer miembro supervisa el momento en que el elector deposita su cédula en el ánfora.

Estas funciones buscan garantizar el orden durante toda la jornada. La verificación de identidad y la entrega de cédulas son pasos obligatorios antes de cada voto. El proceso se repite con cada elector que llega a votar hasta el cierre de la mesa.

Al finalizar la votación, el trabajo de los miembros de mesa no termina. Deben revisar la lista de electores y contabilizar firmas y huellas dactilares. Después completan las actas electorales con los resultados del escrutinio. Los personeros de las organizaciones políticas presentes también pueden firmar esos documentos oficiales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Bruce critica renuncia de Luis Rubio a la candidatura: "Sabiamos que algo de esto iba a pasar"

Carlos Bruce critica renuncia de Luis Rubio a la candidatura: "Sabiamos que algo de esto iba a pasar"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga dice que "lamenta mucho" renuncia de Luis Rubio: "Lo intentó"

Rafael López Aliaga dice que "lamenta mucho" renuncia de Luis Rubio: "Lo intentó"

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

LEER MÁS
Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

LEER MÁS
Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

LEER MÁS
Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"

Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"

LEER MÁS
Mirtha Vásquez: “Uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria"

Mirtha Vásquez: “Uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria"

LEER MÁS
Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025