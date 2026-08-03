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Política

ONPE cuestiona uso indebido de financiamiento público por más de S/ 56 mil en libros de Perú Libre y Renovación Popular

Un poemario del partido de Vladimir Cerrón y un libro sobre la vida de Rafael López Aliaga fueron pagados con fondos que el Estado otorga a las agrupaciones políticas, incumpliendo la norma que exige destinarlos a la formación política de sus militantes.

ONPE cuestiona uso indebido de financiamiento público por más de S/ 50 mil en libros de Perú Libre y Renovación Popular
ONPE cuestiona uso indebido de financiamiento público por más de S/ 50 mil en libros de Perú Libre y Renovación Popular | Composición/LR
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De acuerdo con un reportaje de Punto Final, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuestionó a los partidos Perú Libre y Renovación Popular por usar más de 50 mil soles del financiamiento público directo en la elaboración y publicación de libros que no cumplen con los fines de formación ni de investigación política.

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El dinero entregado por el Estado proviene del presupuesto nacional y debe destinarse, por ley, en un 50% al funcionamiento ordinario del partido y en el otro 50% a la capacitación de sus militantes o al desarrollo de investigaciones académicas. Sin embargo, los informes e inspecciones del ente electoral determinaron que ambas agrupaciones usaron estos fondos para financiar talleres literarios y publicaciones ajenas a los fines que establece la norma.

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En el caso de Perú Libre, la agrupación justificó un gasto total de 31.383 soles en la producción de un poemario de menos de 100 páginas que reúne escritos de figuras del partido, como el excongresista Waldemar Cerrón y Berta Rojas López, madre de Vladimir Cerrón.

El proceso se dividió en dos partes: primero, la realización de un taller literario el 4 de mayo de 2025 en un local de Breña con un costo de 14.383 soles —donde se pagó 9.200 soles al docente Enilberto Carguayanqui por una charla de 10 a. m. a 5 p. m.—; y segundo, un costo de 17.000 soles por la impresión del libro.

De acuerdo con el informe técnico de la ONPE, se observó la ponencia del taller al constatarse que “los contenidos abordados fueron generales y estrictamente literarios” y que “no hay contenido político, ideológico ni programático”. Asimismo, determinó que el poemario es de carácter predominantemente artístico, por lo que no constituye un plan de gobierno ni una propuesta de desarrollo nacional. En esa linea, también se concluyó que el taller de redaccción no se vincula con los principios del partido.

Por su parte, Renovación Popular destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital de 42 páginas titulado 'Mi Gallo es el Chancho', redactado por el periodista Francisco de Piérola. Los documentos del expediente muestran que la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 bajo el compromiso formal de escribir la "Historia del Partido Político Renovación Popular", la cual fue aceptada y firmada el 3 de octubre de 2025 por el representante legal Fernando Sandoval Ruiz mediante un pago dividido en dos partes del 50%.

A pesar de que el contrato exigía relatar la historia de la organización, el contenido final se enfocó en pasajes de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación de amistad del autor con el actual candidato a regidor de Lima. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE observó que el servicio no está relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis ni a la propuesta de soluciones a problemas nacionales, tal como lo exige el artículo 27° del Reglamento de Financiamiento.

Adicionalmente, el organismo electoral constató que no se acreditó que el autor tuviese la experiencia mínima de dos años en investigación o tres artículos en revistas científicas —registrando en SUNAT actividades de telecomunicaciones y consultoría—, y se incumplió la norma al no presentar por lo menos dos cotizaciones adicionales de otros proveedores.

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