Copamiento del Ejército en el Ministerio del Interior

La militarización del Ministerio del Interior es encabezada por el general EP (r) César Astudillo Salcedo, quien ha comenzado a nombrar en cargos relevantes a oficiales del Ejército. Foto: La República

La militarización del Ministerio del Interior es encabezada por el general EP (r) César Astudillo Salcedo, quien ha comenzado a nombrar en cargos relevantes a oficiales del Ejército. Foto: La República

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Hacía 12 años que un general del Ejército no asumía la cartera del Ministerio del Interior. El último fue el general EP en retiro Daniel Urresti Elera, entre junio de 2014 y febrero de 2015, en el mandato del expresidente Ollanta Humala (2011-2017). Pero el nombramiento del general EP en retiro César Astudillo Salcedo recuerda más al periodo del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000): siete de sus ochos ministerios del Interior fueron generales en retiro. Como lo hizo su padre, Keiko Fujimori, con el nombramiento de Astudillo, decidió militarizar el sector del Interior.

El general Astudillo es reconocido por acciones emprendidas en la guerra del Cenepa, el rescate de los rehenes de la residencia japonesa y operaciones contraterroristas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y por haber ejercido como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Sin embargo, el sector del Ministerio del Interior es completamente diferente.

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Según la teoría fujimorista, la presencia de un militar de alta graduación en el despacho del Ministerio del Interior es disuasivo.

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Más militares que civiles

En esa línea de pensamiento, el general César Astudillo ha iniciado rápidamente el copamiento de las principales oficinas del sector Interior con generales y coroneles con los que alguna vez ha trabajado durante su prolongada carrera militar.

Como se verá adelante, por los cargos en los que ha nombrado a oficiales de extrema confianza, Astudillo busca el control total del despacho con la anuencia de la jefa de Estado, para quien, pese a las evidencias de lo contrario, los militares terminarán con el crimen en las calles y restablecerán la tranquilidad en las calles.

Entre los primeros que ha nombrado el general Astudillo se cuenta el coronel EP en retiro Luis Flores Alván, quien asumió como jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), uno de los componentes más importantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

La DIGIMIN cuenta con equipos de seguimiento, observación y vigilancia, y uno de sus aparatos más activos es la División de Búsqueda de Personas (DIVBUS), cuyos integrantes en algunas ocasiones han sido sorprendidos espionando a políticos, empresarios y periodistas. Los agentes de la DIVBUS son los que capturan información sobre objetivos de alto valor, como prófugos de la justicia y cabecillas de bandas criminales que amenazan la seguridad del Estado.

El coronel EP Luis Flores Alván es un viejo conocido del general César Astudillo. Pasó al retiro el 8 de noviembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. De 57 años, natural de Tarapoto, San Martín, fue señalado por colaboradores eficaces como “los ojos y oídos” de Astudillo en la investigación por el robo de combustible, cuando ejerció como comandante general del Ejército y Flores se desempeñaba como jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, en el 2018.

Según el testimonio de los colaboradores eficaces, el coronel Flores, a pedido del general Astudillo se encargó evitar que el caso del robo de combustible sea conocido y difundido a la prensa. Astudillo afirma que la investigación en su contra fue archivada.

Como secretario general del Ministerio del Interior, Astudillo nombró al general EP en retiro Carlos Díaz Dañino. Es una posición de suma importancia, como se verá.

El general Carlos Díaz fue destituido como ministro de Defensa por el expresidente José María Balcázar, por haber ordenado la firma de contrato para la compra de aviones de combate F-16 Block 70, desobedeciendo al exmandatario que anunció que lo haría el próximo gobierno.

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Poder para el entorno castrense

Carlos Díaz Dañino, de 56 años, limeño de nacimiento, se hizo cargo de la secretaría general del Ministerio del Interior en el 2025, durante la polémica gestión del exministro Juan Santiváñez Antúnez.

Ahora Díaz ha retornado como secretario general del Ministerio del Interior, tendrá autoridad sobre la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), responsable de cuestionadas adquisiciones de chalecos antibalas, pistolas de puño, fusiles, rochabuses y un avión de transporte Antonov, entre otro equipamiento para la Policía Nacional.

Recientemente, la OGAF contrató con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), mediante una operación comercial de intermediación para evitar la licitación y contratar a las empresas Industrias de Armas de Israel (IAI), que vendió fusiles de asalto Arad 5 y pistolas de puño Jericho. Con los generales Astudillo y Díaz es muy probablemente que este mecanismo opaco continué, con la anuencia de Keiko Fujimori, por supuesto.

También es trascendente el nombramiento del coronel EP en retiro César Quino Celi, designado como titular de la Dirección General de Gobierno Interior, entre cuyas misiones se encuentra la designación de los prefectos y subprefectos en todo el país.

El hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte Zegarra, fue señalado por colaboradores eficaces de haber influido en el nombramiento de prefectos y subprefectos, para ejercer el poder en el interior del país. El caso es conocido como “Los Waykis en la sombra”.

No se descarta que desde la Dirección General de Gobierno Interior se nombre a prefectos y subprefectos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, para garantizar lealtad al régimen fujimorista.

No es menor la importancia de la designación del coronel EP en retiro Jorge Bustamante Albújar como director de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior.

En 2020, Bustamante fue jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, en la gestión del general EP en retiro Walter Martos Ruíz, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Y en 2026, actuó como viceministro de Políticas para la Defensa, en el ministerio del mismo nombre, durante el mandato del exjefe de Estado, José María Balcázar.

Como director de la Oficina de Infraestructura, Bustamante conducirá, formulará y supervisará los proyectos de inversión y la ejecución de obras para el Ministerio Interior como complejos y comisarías para la Policía Nacional.

Para el cargo de jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior, César Astudillo nombró al general EP en retiro Jaime Malpica Lozada, otro oficial de su confianza.

El general Malpica cumplirá funciones en una coyuntura muy particular: preparar las respuestas a las emergencias y desastres naturales en coordinación con la Policía Nacional, justo en pleno desarrollo del fenómeno El Niño.

No se descarta que en los próximos nombramientos el general César Astudillo vuelva a recurrir a excolegas del Ejército para asegurar el control del Ministerio del Interior.

Jefe de la DINI también es general del Ejército en retiro

El cuatro de diciembre de 2022 fue designado como titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el general EP en retiro Wilson Barrantes Mendoza. Fue el último del régimen del expresidente Pedro Castillo.

Lo reemplazó a los pocos días, el coronel EP en retiro Juan Carlos Liendo, por decisión de la exjefa de Estado Dina Boluarte.

Pero muy pronto, el cinco de enero de 2023, Liendo fue sustituido por el general PNP en retiro Roger Arista Perea.

Con el nombramiento del general EP en retiro Hugo Cornejo Valdivia, el Ejército ha recuperado el mandato de la DINI. En 2020-2021, Cornejo ocupó la misma posición. Regresó al puesto entre otras razones por su amistad con la familia de la presidenta Keiko Fujimori. Fue el edecán de su padre Alberto Fujimori.