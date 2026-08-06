Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

Norma Yarrow habló sobre la renuncia de Rubio que dejó a López Aliaga como candidato a la alcaldía de Lima | Composición: LR.

Norma Yarrow habló sobre la renuncia de Rubio que dejó a López Aliaga como candidato a la alcaldía de Lima | Composición: LR.

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Norma Yarrow, diputada y militante de Renovación Popular, justificó la denominada reelección encubierta impulsada por su partido. Al ser consultada sobre cómo la renuncia de Luis Rubio abrió el camino para que Rafael López Aliaga vuelva a postular a un nuevo período en la Alcaldía de Lima, la legisladora sostuvo que parte de la responsabilidad recae en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al permitir este tipo de situaciones.

"Acá nadie está desobedeciendo la norma. Allá el Jurado, que se deja sacar la vuelta. Acá hay un vacío legal. Él renunció hace un año y medio. Personalmente, yo creo que debe haber una reelección por única vez y que no puedan ser familiares quienes sucedan en el cargo", declaró a RPP.

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Yarrow sostuvo que este es uno de los muchos casos que evidencian la existencia de vacíos legales en la normativa peruana. En ese sentido, afirmó que esa situación ha propiciado que, de manera constante, se busque sacarle la vuelta a la ley, aunque consideró que ello no es positivo. Asimismo, indicó que será el propio Rubio quien explique los motivos que lo llevaron a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Lima.

"Yo me enteré de la renuncia de Lucho (Luis Rubio) el último jueves por los medios de comunicación. Él, el 9 de agosto, vendrá a dar explicaciones. Esperemos las explicaciones que tiene que dar", apuntó.

Roberto Burneo se pronuncia sobre renuncia de López Aliaga

El presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que la permanencia de Rafael López Aliaga en la lista de candidatos de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima no vulnera la normativa electoral, luego de la renuncia de Luis Rubio un día antes del cierre del plazo de inscripción. En declaraciones a RPP, el titular del organismo electoral señaló que la legislación vigente permite esta situación, por lo que descartó que se trate de una irregularidad.

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"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", afirmó Burneo.

Burneo sostuvo que la eliminación total de la reelección de autoridades subnacionales fue una decisión equivocada. Explicó que la legislación actual no prohíbe que un exalcalde postule por un distrito diferente o aspire a otro cargo dentro de la misma lista electoral. En ese sentido, remarcó que la decisión sobre quién debe ocupar un cargo público recae finalmente en los ciudadanos a través del voto.