JEE de Cajamarca excluye a Joaquín Ramírez como candidato a gobernador regional por ocultar sentencia

Joaquín Ramírez quedaría fuera de la carrera electoral para ser gobernador de Cajamarca | Composición: LR.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca declaró fundada la tacha interpuesta contra Joaquín Ramírez, exmilitante fujimorista y candidato a gobernador regional por el Movimiento Político Regional Cajamarca Renace, tras acreditar que omitió declarar una sentencia condenatoria firme en su hoja de vida para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La decisión incluye también a toda la fórmula inscrita por el movimiento para la región.

La tacha fue presentada por el abogado Santos Guevara Guevara, quien advirtió una contradicción entre dos declaraciones juradas del propio candidato. De acuerdo a la resolución, en 2011, al postular al Congreso, Ramírez Gamarra había reconocido expresamente tener una condena firme por delito contra la fe pública. No obstante, en su declaración jurada para esta nueva postulación, el candidato omitió la sentencia y solo hizo una mención ambigua sobre un caso judicial en un apartado opcional, sin precisar fechas, delito ni número de expediente.

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En su defensa, Ramírez alegó que no hubo intención de ocultar información, que la falta de documentación física por el tiempo transcurrido le impidió detallar el caso, y que su rehabilitación penal lo eximía de declararlo. El JEE rechazó estos argumentos al señalar que la obligación de declarar sentencias firmes no depende de la rehabilitación del condenado, sino de garantizar el derecho del electorado a un voto informado.

El JEE ya dispuso remitir copias certificadas del expediente al Ministerio Público para que evalúe eventuales responsabilidades penales. La resolución llama a notificar al personero legal del movimiento, quien conserva el derecho de apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro del plazo de tres días calendario establecido por ley.