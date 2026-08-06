HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JEE de Cajamarca excluye a Joaquín Ramírez como candidato a gobernador regional por ocultar sentencia

La decisión tomada contra el excongresista y exmilitante de Fuerza Popular puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Joaquín Ramírez quedaría fuera de la carrera electoral para ser gobernador de Cajamarca | Composición: LR.
Joaquín Ramírez quedaría fuera de la carrera electoral para ser gobernador de Cajamarca | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca declaró fundada la tacha interpuesta contra Joaquín Ramírez, exmilitante fujimorista y candidato a gobernador regional por el Movimiento Político Regional Cajamarca Renace, tras acreditar que omitió declarar una sentencia condenatoria firme en su hoja de vida para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La decisión incluye también a toda la fórmula inscrita por el movimiento para la región.

Únete a nuestro canal de política y economía

La tacha fue presentada por el abogado Santos Guevara Guevara, quien advirtió una contradicción entre dos declaraciones juradas del propio candidato. De acuerdo a la resolución, en 2011, al postular al Congreso, Ramírez Gamarra había reconocido expresamente tener una condena firme por delito contra la fe pública. No obstante, en su declaración jurada para esta nueva postulación, el candidato omitió la sentencia y solo hizo una mención ambigua sobre un caso judicial en un apartado opcional, sin precisar fechas, delito ni número de expediente.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: JNE avala trampa de Rafael López Aliaga que busca la reelección para la Municipalidad de Lima

lr.pe

En su defensa, Ramírez alegó que no hubo intención de ocultar información, que la falta de documentación física por el tiempo transcurrido le impidió detallar el caso, y que su rehabilitación penal lo eximía de declararlo. El JEE rechazó estos argumentos al señalar que la obligación de declarar sentencias firmes no depende de la rehabilitación del condenado, sino de garantizar el derecho del electorado a un voto informado.

El JEE ya dispuso remitir copias certificadas del expediente al Ministerio Público para que evalúe eventuales responsabilidades penales. La resolución llama a notificar al personero legal del movimiento, quien conserva el derecho de apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro del plazo de tres días calendario establecido por ley.

PUEDES VER: Juntos por el Perú retrocede: diputado César Tito Rojas ya no será parte de la Comisión de Ética

lr.pe
Decisión del JEE Cajamarca sobre tacha presentada contra Joaquín Ramírez y el movimiento regional por el que postula.

Decisión del JEE Cajamarca sobre tacha presentada contra Joaquín Ramírez y el movimiento regional por el que postula.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sheyla Rojas queda en shock al conocer en vivo que su saliente Joaquín Ramírez figura como casado en su DNI: "No le había preguntado"

Sheyla Rojas queda en shock al conocer en vivo que su saliente Joaquín Ramírez figura como casado en su DNI: "No le había preguntado"

LEER MÁS
Sheyla Rojas reaparece y enciende rumores de romance tras ampay con excongresista Joaquín Ramírez: "El hombre más dulce"

Sheyla Rojas reaparece y enciende rumores de romance tras ampay con excongresista Joaquín Ramírez: "El hombre más dulce"

LEER MÁS
Sheyla Rojas es ampayada muy cercana a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular que tiene graves denuncias por lavado de activos

Sheyla Rojas es ampayada muy cercana a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular que tiene graves denuncias por lavado de activos

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Torres defiende la virtualidad en el Congreso frente a proyecto de ley que plantea la presencialidad

Miguel Torres defiende la virtualidad en el Congreso frente a proyecto de ley que plantea la presencialidad

LEER MÁS
Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

LEER MÁS
Caso 'Mochasueldos': Fiscalía pide cárcel e inhabilitación para excongresista fujimorista María Cordero Jon Tay

Caso 'Mochasueldos': Fiscalía pide cárcel e inhabilitación para excongresista fujimorista María Cordero Jon Tay

LEER MÁS
Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

LEER MÁS
JNE avala trampa de Rafael López Aliaga que busca la reelección para la Municipalidad de Lima

JNE avala trampa de Rafael López Aliaga que busca la reelección para la Municipalidad de Lima

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025