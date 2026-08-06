Congreso: presentan proyecto de ley para impedir reelección encubierta a la alcaldía

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Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico OBRAS, presentó un proyecto de ley para impedir la reelección encubierta en los próximos procesos electorales. La iniciativa surge luego de que más de 50 candidatos a las alcaldías presentaran su renuncia, lo que, en la práctica, permitiría que el candidato a primer regidor asuma el cargo si su organización política resulta ganadora.

La propuesta tiene por objetivo precisar los alcances de la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución, "estableciendo de manera expresa que dicha prohibición comprende también el impedimento de integrar, en cualquier posición, la lista de candidatos al Concejo Municipal de la misma provincia o distrito".

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Esto debido a que actualmente no existe impedimento expreso para que el alcalde en ejercicio, impedido de reelegirse, integre la lista de candidatos regidores de la misma circunscripción.

De esta forma, sostiene el proyecto, se disminuye el incentivo a estructurar listas de candidatos con el propósito de eludir la prohibición constitucional.

También se precisa que la propuesta no introduce una restricción nueva, sino que desarrolla legislativamente el alcance de la norma existente (artículo 194 de la Constitución).

"En el caso examinado, la candidatura a regidor del alcalde impedido de reelegirse, seguida de la eventual asunción del cargo de alcalde por vacancia o renuncia del titular electo, en su condición de teniente alcalde, permite alcanzar, por una vía distinta a la elección directa para dicho cargo, un resultado sustancialmente equivalente al que la prohibición constitucional busca impedir", se lee.

Presidente del JNE considera necesario revisar norma de reelecciones

El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre las renuncias masivas y consideró pertinente revisar la norma que impide la reelección.

"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", dijo a RPP.

Además, exhortó a la ciudadanía a conocer quiénes integran la lista y decidir su voto en base a ello. "Ellos (los votantes) tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado por alguna razón o alguna causal de vacancia", mencionó.