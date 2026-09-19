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Política

Ministro de Transportes de Keiko Fujimori juró con investigaciones activas por malversación de fondos y concusión

La declaración jurada de José Tangherlini Casal detalla tres procesos fiscales en trámite y una sanción administrativa firme que arrastra desde su paso por Agro Rural.

Ministro de Transportes de Keiko Fujimori juramentó con investigaciones activas por malversación de fondos y concusión
Ministro de Transportes de Keiko Fujimori juramentó con investigaciones activas por malversación de fondos y concusiónFoto: Presidencia
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El nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini Casal, juró en el cargo este viernes 18 con tres investigaciones fiscales abiertas. Así lo reconoció el propio funcionario en su declaración jurada presentada mediante un documento que firmó y selló con huella dactilar el mismo día de su juramentación. "Me sujeto a lo establecido en el artículo N.º 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas y/o penales que correspondan", se lee.

Los tres casos que siguen en trámite corresponden a malversación de fondos, delitos contra la administración pública y concusión. Ninguno cuenta todavía con archivo, sobreseimiento o sentencia. El nuevo titular del MTC marcó "Sí" en la casilla que le preguntaba si tenía o había tenido investigaciones fiscales o procesos judiciales notificados en calidad de imputado o cómplice.

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Declaración Jurada

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