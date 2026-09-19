Ministro de Transportes de Keiko Fujimori juró con investigaciones activas por malversación de fondos y concusión

El nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini Casal, juró en el cargo este viernes 18 con tres investigaciones fiscales abiertas. Así lo reconoció el propio funcionario en su declaración jurada presentada mediante un documento que firmó y selló con huella dactilar el mismo día de su juramentación. "Me sujeto a lo establecido en el artículo N.º 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas y/o penales que correspondan", se lee.

Los tres casos que siguen en trámite corresponden a malversación de fondos, delitos contra la administración pública y concusión. Ninguno cuenta todavía con archivo, sobreseimiento o sentencia. El nuevo titular del MTC marcó "Sí" en la casilla que le preguntaba si tenía o había tenido investigaciones fiscales o procesos judiciales notificados en calidad de imputado o cómplice.

Video destacado KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Declaración Jurada

Declaración Jurada

Noticia en desarrollo…