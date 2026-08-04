Diputado de Fuerza Popular bajo sospecha en el caso del crimen del periodista Gastón Medina

Bajo investigación. El diputado fujimorista Carlos Zegarra Sánchez es sospechoso en la investigación que busca dar con los autores intelectuales del asesinato del periodista Gastón Medina en Ica. | Créditos: Marco Cotrina / La República

Bajo investigación. El diputado fujimorista Carlos Zegarra Sánchez es sospechoso en la investigación que busca dar con los autores intelectuales del asesinato del periodista Gastón Medina en Ica. | Créditos: Marco Cotrina / La República

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La mañana del 20 de marzo de 2023, tres años antes de que un sicario acabara con la vida del periodista Gastón Medina Sotomayor, este anunció en su programa en Cadena Sur TV que había recibido un nuevo audio en el que se mencionaba un plan para asesinarlo.

Como preámbulo, Gastón Medina recordó ante cámaras una amenaza anterior en que explicaban cómo acabarían con su vida: "Iban a tocar la puerta, yo abriría y me iban a disparar". Tras esa advertencia previa, había dejado de encargarse de abrir la puerta del canal.

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Una de las personas que grabó la conversación fue quien le entregó una copia. El audio involucraba al exasesor del Gobierno Regional de Ica, y hoy diputado por Fuerza Popular, Carlos Zegarra Sánchez.

En la grabación se escucha la voz de Víctor "El Chino" Mere Huamaní, un hombre vinculado al entorno de la gestión regional.

"Si hubiésemos matado a esa tía (la exvicegobernadora Luz Canales Trillo) y a Gastón (Medina), cambiaban las cosas", dice en el audio. La otra voz, que Víctor Mere atribuyó a Carlos Zegarra, responde: "Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto".

Gastón Medina pidió a Carlos Zegarra que confirmara si esa era su voz. Nunca ocurrió.

Quien sí llamó al programa fue el propio Víctor “El Chino” Mere. Le dijo: "Gastón, si yo revelo esto es porque ese señor está ofreciendo dinero para que acaben con mi vida. (...) Pidió que se ejecute a Gastón porque nos iba a hacer mierda en su programa. Tú tienes que sacar garantías para tu vida. Si algún día te pasa algo, solamente es él".

Gastón Medina conduce el programa en que difundió el audio en el que se hablaba de asesinarlo y en el que Víctor "El Chino" Mere le advirtió sobre un atentado en su contra.

Pese a las amenazas, Gastón Medina continuó denunciando presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional. Pero también cambió sus rutinas. Su pareja, Nathalie Caico Sánchez, recuerda que pasó a conducir el programa desde su vivienda. "Nadie lo sabía por seguridad. Presentaba denuncias ante las autoridades y pedía protección, pero no se hacía nada", cuenta.

Casi tres años después, en enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado en la puerta de su vivienda. Semanas después del hecho, Víctor "El Chino" Mere también fue ejecutado, cuando ya era considerado testigo clave del caso.

SALTO AL PODER

Carlos Zegarra Sánchez juró como diputado por Fuerza Popular y dejó atrás su trabajo de años en el Gobierno Regional de Ica, como el hombre de mayor confianza del gobernador Jorge 'Rocky' Hurtado Herrera.

Su llegada al Congreso coincide con un escenario que hasta ahora permanecía bajo reserva: según la carpeta fiscal del caso, Carlos Zegarra sería uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Gastón Medina.

El abogado de la familia del periodista, Wilmer Quispe Pacheco, explicó que la Fiscalía de Derechos Humanos desarrolla dos líneas paralelas. La primera está dirigida contra quienes ejecutaron materialmente el homicidio, ocurrido el 20 de enero de 2025. La segunda intenta responder una pregunta: ¿quién ordenó matar a Gastón Medina?

Aunque Zegarra no ha sido acusado formalmente, rechaza cualquier participación en el crimen.

"Hasta el día de hoy, a mí no me han citado. Desde el primer momento me puse a disposición. No tengo absolutamente nada que ver", declaró a La República tras juramentar como diputado.

EL PERFIL DEL DIPUTADO

Para comprender por qué Carlos Zegarra adquirió tanto peso en la política regional hay que retroceder algunos años. La reconocida periodista iqueña Rosario Huayanca Zapata recuerda que Zegarra, al convertirse en asesor del gobernador regional de Ica, Jorge 'Rocky' Hurtado, alcanzó notoriedad. Zegarra incluso llegó a reemplazar a Hurtado en algunas presentaciones oficiales.

“La percepción era que quien gobernaba no era solamente el gobernador, sino también Carlos Zegarra. Gastón Medina fue uno de los primeros periodistas que evidenció públicamente ese poder y cuestionó decisiones dentro de la gestión”, señala Huayanca.

“Esos son comentarios de personas que políticamente no nos tienen dentro de sus planes. Si hemos sido elegidos es porque la población nos ha dado esa responsabilidad”, responde el diputado Carlos Zegarra, elegido con poco menos de ocho mil votos preferenciales, favorecido por el arrastre electoral de Keiko Fujimori en Ica.

En el camino de Zegarra hay registros de actos violentos.

En septiembre de 2022, durante el cierre de campaña de 'Rocky' Hurtado, sicarios asesinaron a balazos a un integrante de su equipo de seguridad. Zegarra, quien entonces era jefe de campaña, asumió la vocería pública tras el atentado.

En 2023, poco después de que 'Rocky' Hurtado asumió como gobernador regional, el recién designado director de Salud de Ica, el médico César Valdivia Rosales, fue atacado a balazos en la puerta de una clínica. Valdivia señaló públicamente a Carlos Zegarra como la persona que “estaba ofreciendo dinero para atentar contra mi vida”.

Luego de algunos meses, el mismo Carlos Zegarra denunció que amenazaban con asesinarlo, y mencionó al médico César Valdivia, a la vicegobernadora Luz Canales, al periodista Gastón Medina y a Víctor “El Chino” Mere. En ese mismo periodo, “El Chino” reveló el audio en el que se hablaba de asesinar a Gastón Medina.

“Esa es toda una historia. Se pueden escuchar audios en los que se habla de que me quieren asesinar. No existe ninguna prueba, ningún indicio ni ningún elemento probatorio que me vincule”, explica Zegarra.

En enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado frente a su vivienda. En marzo de ese mismo año, 'El Chino' Mere, que había cambiado su versión inicial y era considerado un testigo clave para la investigación, también fue ultimado por sicarios.

“Yo me hago una pregunta: ¿quién se benefició con esas muertes? Esa es una pregunta que la justicia debería resolver”, señala el diputado fujimorista Carlos Zegarra.

EL MIEDO SE IMPONE

Ahora, Carlos Zegarra ocupa un escaño en el Congreso por Fuerza Popular, mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación reservada para determinar quién ordenó el crimen contra el periodista.

En Ica, el homicidio de Gastón Medina sigue marcando el ejercicio del periodismo. Varios reporteros dejaron de realizar investigaciones. “Con la muerte de Gastón les pusieron una mordaza a muchos periodistas”, resume la propietaria de Cadena Sur TV, Pilar Hernández Huamán, donde laboraba Medina.

Esa preocupación también fue expresada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Su presidenta, Zuliana Lainez Otero, señala: "Ha pasado un año y medio y el crimen continúa plenamente impune. A quien se indica como un potencial autor intelectual ni siquiera ha sido llamado a testificar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Es más, este personaje hoy ocupa un escaño en el Congreso como parte del partido oficialista".

Añadió que continúan exigiendo que “se investigue celeramente y se haga justicia”.

LA MUERTE DE GASTÓN MEDINA

Las amenazas contra Medina venían de tiempo atrás. En febrero de 2022 dejaron un arreglo floral con dos balas y un mensaje fuera del canal Cadena Sur TV: "Gastón, te vas a morir". Meses después arrojaron basura en la fachada, luego pintura roja y, más tarde, un perro muerto. La escalada culminó con un artefacto explosivo que destruyó la mampara del ingreso.

"Después de ese ataque tuvimos que convertir el canal prácticamente en un fortín. Cambiamos la mampara por una estructura metálica. Nunca pensé que fueran a llegar más lejos que eso, pero finalmente se atrevieron a mucho más", recuerda Pilar Hernández.

Pilar Hernández, gerenta de Cadena Sur TV, junto a la puerta metálica instalada tras la explosión que destruyó la antigua mampara del canal. Fue una de las amenazas contra Gastón Medina. | Foto: Marco Cotrina / La República

Las amenazas también alcanzaron a su familia. La viuda del periodista, Nathalie Caico, rememora una llamada que marcó un punto de quiebre: "Me dijo: 'China, me acaban de llamar. Saben dónde estudia nuestro hijo y conocen la ruta que tú utilizas'. Después de eso pasó prácticamente seis o siete meses sin salir. Sentía que en Ica nadie haría nada".

Para ella, el audio difundido nunca dejó de tener importancia. "Él creía que podía existir un riesgo real. Porque Carlos Zegarra era parte del Gobierno Regional y Gastón había denunciado muchos actos de corrupción vinculados a esa gestión".

La mañana del lunes 20 de enero de 2025, Gastón terminó su noticiero matutino y salió de su vivienda a una reunión en la Universidad San Luis Gonzaga.

"Voy y regreso", fueron sus últimas palabras.

Nathalie Caico se quedó preparando el estudio desde donde Gastón conduciría, al mediodía, su segundo programa. Pasadas las 11:30 de la mañana, escuchó varios disparos.

"Fueron apenas segundos. Cuando salí, Gastón ya estaba tendido en el piso", afirma.

Ausencia. Nathalie Caico, viuda de Gastón Medina, sostiene un retrato del periodista asesinado el 20 de enero de 2025. | Foto: Marco Cotrina / La República

Mientras caminaba desde un vehículo hacia la puerta de su vivienda, el periodista fue interceptado por un hombre que, a bordo de una motocicleta, disparó. Medina murió poco después, en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez.

La República llegó hasta la vivienda donde ocurrió el crimen. Un año y medio después, en la fachada todavía se observan las huellas de varios de los once impactos de bala.

La investigación permitió identificar como presunto autor material al ciudadano venezolano Pablo Echeverría Suárez, alias “Barrabás”, quien cumple prisión preventiva. Sin embargo, para la defensa de la familia, el caso nunca terminó en el sicario.

"Gastón no era un periodista policial ni investigaba organizaciones criminales comunes. Investigaba principalmente casos de corrupción en entidades públicas. Corresponde determinar quién pudo contratar o utilizar una estructura criminal para asesinarlo", explica el abogado de la familia, Wilmer Quispe Pacheco.

Dos semanas después del crimen apareció uno de los principales elementos de convicción. El 4 de febrero de 2025, durante una intervención policial en Puente Piedra, fue detenido el ciudadano venezolano Gilberson Díaz Díaz por robo agravado.

En su poder se encontró una pistola Glock, la que, según las pericias balísticas, era el arma utilizada para asesinar a Gastón Medina. Su propietario era el suboficial PNP Rogger Tadeo Rosales, quien declaró haber denunciado su hurto “mientras viajaba en un bus de transporte público en Lima”, un mes antes del atentado.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía profundizó la investigación sobre la posible existencia de una estructura organizada detrás del crimen y abrió una carpeta reservada para identificar a los presuntos autores intelectuales. Es en ese expediente donde figura el nombre de Carlos Zegarra. Pero el diputado señala que nunca lo han citado.

JUSTICIA QUE TARDA

Mientras tanto, la familia aún espera resultados. Cuando ocurrió el crimen, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llegó a Ica y anunció el envío de un equipo especializado para investigar el caso.

Pilar Hernández recuerda que el equipo permaneció en Ica hasta el 28 de febrero de 2025. Cinco días más tarde, el tres de marzo, fue asesinado Víctor "El Chino" Mere, el mismo hombre que tres años antes había llamado en vivo al programa de Gastón Medina para advertirle que existía un plan para matarlo y mencionar el nombre de Carlos Zegarra.

Tras el ataque armado en una fiesta, los sicarios se llevaron el teléfono celular del 'Chino" Mere, una pieza clave en las pesquisas por las alertas e información que guardaba.

La investigación sobre los autores intelectuales toma en cuenta el trabajo periodístico que Gastón Medina desarrolló durante años.

"Entre sus investigaciones más profundas estaban las relacionadas con el Gobierno Regional y con Carlos Zegarra", sostiene el abogado Wilmer Quispe. Es la pista más segura.