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ONPE informa que camión incendiado en Canta trasladaba material trasladaba de la primera vuelta

El siniestro provocó la pérdida casi total de material electoral, como actas y cédulas, ánforas plegadas, cabinas de votación, tablets y otros documentos electorales, precisó la institución.

ONPE informa que camión incendiado en Canta trasladaba material trasladaba de la primera vuelta
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el camión que se incendió en Canta trasladaba material correspondiente a la primera vuelta, cuyos resultados ya fueron contabilizados al 100%.

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Explicaron que “el siniestro se produjo, entre las 10.00 y 11.30 horas, durante el descenso de la pendiente en la Cordillera de la Viuda, como consecuencia de una falla mecánica que originó un sobrecalentamiento en los discos de freno del eje intermedio (llaanta posterior derecha)”, se lee en el comunicado.

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Dicho traslado forma parte del repliegue que ejecuta la ONPE a nivel nacional desde el 24 de junio, de todos los documentos y materiales electorales utilizados en dichos comicios.

Sobre el impacto del accidente, indicaron que no hubo daños personales, pero sí pérdida de material electoral, como actas y cédulas, ánforas plegadas, cabinas de votación, tablets y otros documentos electorales, correspondientes a las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) Leoncio Prado y Pasco.

“Se lograron rescatar aproximadamente 50 paquetes (entre restos electorales y cajas de cédulas), pertenecientes a la ODPE Leoncio Prado, los cuales presentan daños por humedad debido a las labores de extinción del fuego. Se está a la espera de la llegada de un siguiente camión para el recojo de los residuos”, anotaron.

Por otro lado, sobre el proceso de los materiales electorales usados, explicaron que, una vez que lleguen al almacén de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, en Lurín, serán seleccionados, clasificados y almacenados.

“En el caso específico de las cédulas de sufragio, estas serán destruidas oportunamente, según el reglamento para el recuento de votos, conservación y destrucción de cédulas de sufragio (Resolución Jefatural n.º 000075-2025-JN/ONPE)”, finalizaron.

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