Keiko Fujimori asegura que su equipo en el Ejecutivo estará integrado “más allá de su partido”

Keiko Fujimori asegura que su equipo en el Ejecutivo estará integrado “más allá de su partido”

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A semanas de la proclamación de resultados de la segunda vuelta, Keiko Fujimori proyecta su victoria y continúa adelantando cuáles serán las acciones que tomará en su eventual gobierno.

Esta vez comunicó que los integrantes de su equipo no se limitarán a Fuerza Popular.

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“Vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta", exclamó durante un evento proselitista en el distrito de Villa María del Triunfo.

De igual forma, la candidata hizo referencia a ir más allá de su partido. “La elección ya acabó y lo que ha mostrado es un país que está fragmentado. Lo que nos corresponde ahora es tender los puentes, volvernos a abrazar y trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos. Vamos a hacer obras, a construir escuelas y vamos a trabajar juntos por la paz, el orden y el desarrollo del país", dijo.

También agradeció las votaciones a favor de su partido y aprovechó para realizar unas cuantas promesas. “Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad. Vamos a inaugurar las obras, pero sobre todo vamos a hacer que el futuro de nuestros hijos sea un mejor futuro para todos”, aseguró frente a integrantes del comedor popular en la zona de José Carlos Mariátegui.

Días antes, cuando ya había superado a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE, Fujimori no solo había olvidado por completo su narrativa del fraude característica, sino que se presentó con voluntad de dialogar con Juntos por el Perú.

“Sea cual sea el ganador estamos nosotros con los ánimos dispuestos a dialogar y tendremos que dialogar los partidos políticos el próximo quinquenio. Esperemos los resultados de la ONPE para poder, espero yo, conversar con Roberto Sánchez”, dijo.

En tanto, Juntos por el Perú señaló que no obstruirá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y apostará por construir acuerdos en el Congreso junto con otras fuerzas políticas.

La agrupación afirmó que asumirá un rol opositor con énfasis en la gobernabilidad, evitará bloqueos sistemáticos y promoverá el diálogo. Entre sus posibles aliados mencionó a organizaciones como Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno, con el fin de impulsar reformas legislativas. Asimismo, indicó que respetará los resultados oficiales del proceso electoral una vez concluyan las decisiones del JNE.

Fujimori también ha adelantado su postura sobre el indulto

Otro de los aspectos en los que la lideresa de Fuerza Popular ha adelantado su postura es el indulto presidencial.

A mediados de junio habló sobre la posibilidad de que, ante un eventual gobierno suyo, evalúe los indultos para los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Para Fujimori, serían cuestiones que deberá evaluar una comisión encargada de esa tarea.

"Los pedidos de indulto que se van a presentar en adelante. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso", indicó.