Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

La Asociación Transparencia afirmó que no hubo indicios de fraude. Foto: Composición/LR

La Asociación Transparencia afirmó que no hubo indicios de fraude. Foto: Composición/LR

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La Asociación Civil Transparencia rechazó "tajantemente" las acusaciones de fraude durante la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que se realizó el pasado domingo 7 de junio. El anuncio se dio luego de que el líder de JP afirmara sin pruebas que existe un "fraude en desarrollo" y que no reconocerá a Fujimori como presidenta.

En esa misma línea, Transparencia aseguró que, a partir de la observación electoral del 7 de junio en más de 10 ciudades del extranjero —como Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Miami, Tokio, Nueva York y Newark—, "no se encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral".

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"La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana", señala el comunicado de Transparencia.

"Asimismo, (se) recogió información de actas en cada una de estas ciudades, la cual ha sido contrastada con los resultados oficiales. Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección", añade el documento.