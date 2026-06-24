HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¡Peligro! Congreso aprueba impunidad para policías y militares | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

La Asociación Civil Transparencia resaltó que los candidatos presidenciales deben reconocer los resultados oficiales de la elección. Asimismo, afirmó que no se encontraron indicios que comprometan la jornada electoral.

La Asociación Transparencia afirmó que no hubo indicios de fraude. Foto: Composición/LR
La Asociación Transparencia afirmó que no hubo indicios de fraude. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Asociación Civil Transparencia rechazó "tajantemente" las acusaciones de fraude durante la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que se realizó el pasado domingo 7 de junio. El anuncio se dio luego de que el líder de JP afirmara sin pruebas que existe un "fraude en desarrollo" y que no reconocerá a Fujimori como presidenta.

Únete a nuestro canal de política y economía

En esa misma línea, Transparencia aseguró que, a partir de la observación electoral del 7 de junio en más de 10 ciudades del extranjero —como Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Miami, Tokio, Nueva York y Newark—, "no se encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral".

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana", señala el comunicado de Transparencia.

"Asimismo, (se) recogió información de actas en cada una de estas ciudades, la cual ha sido contrastada con los resultados oficiales. Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección", añade el documento.

Comunicado de Transparencia luego de las declaraciones de Roberto Sánchez

Comunicado de Transparencia luego de las declaraciones de Roberto Sánchez

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS
Es falso que Juntos por el Perú haya reconocido una victoria de Keiko Fujimori mediante un comunicado

Es falso que Juntos por el Perú haya reconocido una victoria de Keiko Fujimori mediante un comunicado

LEER MÁS
Este viral no muestra el reciente traslado de puneños a Lima para marchar por el supuesto “fraude electoral” en las EG 2026: clip original data de 2023 y fue sacado de contexto

Este viral no muestra el reciente traslado de puneños a Lima para marchar por el supuesto “fraude electoral” en las EG 2026: clip original data de 2023 y fue sacado de contexto

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

LEER MÁS
Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

LEER MÁS
Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

LEER MÁS
Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS
Grupos armados colombianos ya están construyendo centros de entrenamiento en Perú

Grupos armados colombianos ya están construyendo centros de entrenamiento en Perú

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025