‘El Reventonazo de la Chola’ derrota en rating a ‘Chapa Tu Money’ y ‘Yo Soy’ y se convierte en el programa más visto del fin de semana

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La Chola Chabuca volvió a liderar el rating del último fin de semana con su programa 'El reventonazo de la Chola'. Su espacio fue el más visto en Lima con el debut de su parodia 'Chola sin money' y derrotó a 'Chapa tu money' y a 'Yo soy', de Latina.

El programa de entretenimiento de América Televisión se posicionó una vez más en el primer lugar de la sintonía con 9 puntos de rating,superando ampliamente a la competencia como 'Yo soy' con 6,3 puntos y 'JB Noticias', que apenas hizo 3,8 puntos en Panamericana. En tanto, 'Chapa tu money' tuvo 7,2 puntos y el dominical 'Cuarto Poder', que lideró el domingo, hizo 8,5 puntos.

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La Chola Chabuca agradece al público por el respaldo al 'Reventonazo'

"Una vez más debo agradecer al público por el respaldo con su sintonía, y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien, entregando un programa que puedan disfrutar las familias peruanas cada sábado. Esto nos llena de orgullo y de mucha responsabilidad porque nos queremos superar cada semana", comentó la Chola Chabuca respecto al primer lugar en el rating.

En el programa del último sábado, el 'Reventonazo de la Chola' tuvo a los actores protagonistas de la novela 'Señora del destino', realizada por Del Barrio Producciones y que se ha posicionado como líder en su horario. Igualmente, estuvo la orquesta Mallanep.

Además, la Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamiento que realizó en los últimos días y espera que haya justicia por lo sucedido.

"Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectados por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida", comentó la Chola Chabuca.