Es falso que Keiko Fujimori haya asistido a un partido del Mundial porque “demoraban en nombrarla presidenta” en Perú: video fue generado con IA

LO FALSO:

Keiko Fujimori viajó a América del Norte y asistió a un partido del Mundial porque demoraban en nombrarla presidenta en Perú.

LO VERDADERO:

Se detectó una inconsistencia principal en el viral: el marcador muestra un supuesto encuentro entre Argentina y Arabia Saudita en el grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, ambas pertenecen a grupos distintos.

Un análisis con la herramienta Hive Moderation determinó que tiene más de un 99,9% de probabilidad de haber sido creado con inteligencia artificial.

En la última semana, usuarios de Facebook difundieron la narrativa que Keiko Fujimori habría viajado a América del Norte para expresar su apoyo a Argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a que “demoraban en nombrarla presidenta” en Perú. En el viral, se le observa aparentemente vistiendo prendas alusivas a dicha selección y rodeada de otros aficionados.

Captura de pantalla del material viralizado. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance en la plataforma acumula, hasta el cierre de esta nota, más de 1.100 reacciones, 491 comentarios y 34 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Capturas: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Aunque a primera vista el material podría parecer auténtico, presenta una inconsistencia clave: en la esquina superior izquierda se observa un marcador que indica que se disputa un partido entre Argentina y Arabia Saudita correspondiente al grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, esta información contradice la composición oficial de los grupos del torneo.

Inconsistencia encontrada en el material viralizado. Foto: Facebook

De acuerdo con la FIFA, el grupo C está integrado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Argentina, por su parte, forma parte del grupo J, mientras que Arabia Saudita, del H. En consecuencia, ambas selecciones no pueden enfrentarse en la fase de grupos bajo las condiciones que muestra el viral.

Fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: FIFA

Cabe precisar que sí existe un antecedente de un partido entre ambos equipos, pero ocurrió en la Copa Mundial de Catar 2022, cuando Arabia Saudita venció a Argentina por 2 a 1.

Argentina vs. Arabia Saudita en 2022. Captura: FIFA

Por lo mencionado en líneas anteriores, el material fue analizado con la herramienta de detección de IA Hive Moderation, la cual arrojó una probabilidad superior al 99,9% de que haya sido generado artificialmente.

Análisis del viral con Hive Moderation. Captura: Hive Moderation

Dicho resultado, sumado a la inconsistencia detectada en el viral, permite concluir que no se trata de una grabación real de Fujimori.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió la versión de que Keiko Fujimori habría viajado a América del Norte para apoyar a Argentina durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que “demoraban en nombrarla presidenta” en Perú. Sin embargo, el contenido presenta una inconsistencia principal: el marcador muestra un supuesto encuentro entre Argentina y Arabia Saudita por el grupo C, pese a que ambas selecciones integran grupos distintos; por tanto, no pudieron haberse enfrentado en esa fase del torneo.

A ello se suma un análisis realizado con la herramienta Hive Moderation, la cual determinó que el material tiene más de un 99,9% de probabilidad de haber sido generado con inteligencia artificial. Por lo tanto, se trata de un contenido falso.