Keiko Fujimori sobre indulto a Pedro Castillo y Alejandro Toledo: "Cualquier pedido tiene que evaluarse"

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Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, habló sobre la posibilidad de que, ante un eventual gobierno suyo, evalúe los indultos para los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Para Fujimori, serían cuestiones que deberá evaluar una comisión encargada de esa tarea.

"Los pedidos de indulto que se van a presentar en adelante. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso", indicó.

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Durante las últimas semanas de su campaña presidencial, Fujimori no descartó el indulto al expresidente Castillo, quien se encuentra preso tras ser hallado culpable de conspiración por su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

Fujimori se encuentra por encima de su rival Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE. Al 99,57%, la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,11% de los votos.

Eliane Karp pide por indulto de Alejandro Toledo

La exprimera dama Eliane Karp pidió un indulto humanitario para su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo. De acuerdo con Karp, el estado de salud de Toledo ha empeorado durante su reclusión y advirtió que podría morir en prisión si no accede a atención médica inmediata.

"(…) A cualquiera que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", expresó la exprimera dama vía Panamericana.

Como se recuerda, Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos. En octubre de 2024, el Poder Judicial lo encontró responsable de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, vía que une Perú y Brasil.