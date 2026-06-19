JNE declara improcedente apelaciones de Juntos por el Perú para anular mesas en Lima y EE.UU.
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones ratifica la validez de los resultados en 1.751 mesas de Lima Metropolitana y 647 instaladas en Estados Unidos, cuyos votos habían sido cuestionados por la agrupación de Roberto Sánchez.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú para anular mesas de sufragio en Lima Metropolitana y Estados Unidos. La decisión alcanza a 1.751 mesas ubicadas en la capital y a otras 647 instaladas en territorio estadounidense. Estos recursos habían sido impulsados por la organización política tras la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio.
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