JNE declara improcedente apelaciones de Juntos por el Perú para anular mesas en Lima y EE.UU.

Pleno del JNE rechazó pedido de la agrupación política de Roberto Sánchez. Foto: difusión

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú para anular mesas de sufragio en Lima Metropolitana y Estados Unidos. La decisión alcanza a 1.751 mesas ubicadas en la capital y a otras 647 instaladas en territorio estadounidense. Estos recursos habían sido impulsados por la organización política tras la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio.

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