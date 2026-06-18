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El JNE evalúa mañana si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima, una decisión que podría tener impacto directo en el resultado de la segunda vuelta. La solicitud comprende mesas de votación ubicadas en distintos distritos de la capital y pone en disputa 43 mil 577 votos de diferencia que favorecen actualmente a Fuerza Popular frente a Juntos por el Perú.

Según los cálculos realizados sobre las mesas incluidas en el pedido, Fuerza Popular perdería 97.227 votos si la nulidad es aprobada, mientras que Juntos por el Perú dejaría de contabilizar 53.650 sufragios. La diferencia entre ambos bloques alcanza los 43.577 votos, una cifra superior a la ventaja que mantiene actualmente el partido naranja.

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Con los resultados contabilizados hasta el momento, Fuerza Popular registra alrededor de 9 millones 162 mil 057 votos y Juntos por el Perú suma 9 millones 121 mil 455 en lo que las actas observadas se van resolviendo. La distancia entre ambas organizaciones es de 40.602 votos. Sin embargo, ese escenario podría modificarse si el máximo organismo electoral acepta la solicitud presentada contra las mesas observadas.

La audiencia prevista para mañana permitirá escuchar los argumentos de las partes involucradas antes de que el pleno del Jurado deje el caso al voto. Los magistrados tienen hasta tres días hábiles para emitir una resolución. Además, el organismo electoral también revisará una solicitud relacionada con los votos emitidos en Argentina, expediente que podría influir en el resultado definitivo de la contienda.

¿Qué mesas están incluidas en el pedido de nulidad electoral?

Algunas de las actas incorporadas en la solicitud corresponden a locales de votación ubicados en distritos como Ate, Comas, Carabayllo, Chorrillos, La Molina, Miraflores, Los Olivos, Lurigancho y otros sectores de Lima Metropolitana. Entre las observaciones registradas aparecen actas con errores aritméticos y documentos sin firmas, casos que fueron remitidos a los órganos electorales competentes para su evaluación.

Juntos por el Perú sostiene que existen presuntas irregularidades en 1.751 mesas de sufragio distribuidas en 225 locales de votación y 36 distritos de Lima Metropolitana. Según la organización política, se identificaron 584 casos con patrones de resultados idénticos entre distintas mesas, situación que considera estadísticamente improbable y que, a su juicio, amerita una revisión por parte de las autoridades electorales.

La agrupación liderada por Roberto Sánchez también argumenta que estas mesas habrían generado un presunto beneficio electoral para Fuerza Popular. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones será el encargado de determinar si los argumentos presentados cuentan con sustento suficiente para declarar la nulidad o mantener la validez de los resultados cuestionados.

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¿Cómo cambiarían los resultados si el JNE acepta la solicitud?

Si el Jurado declara fundada la nulidad de todas las mesas cuestionadas, Fuerza Popular pasaría de 9.162.057 votos a 9.064.830. Por su parte, Juntos por el Perú descendería de 9.121.455 a 9.067.805 votos.

Ese escenario modificaría la correlación actual entre ambas organizaciones. La diferencia de 40.602 votos que hoy favorece a Fuerza Popular quedaría neutralizada por el mayor número de sufragios que perdería el partido naranja dentro de las mesas observadas.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre las mesas incluidas en la solicitud, Fuerza Popular dejaría de contabilizar 97.227 votos, mientras que Juntos por el Perú perdería 53.650. La diferencia entre ambos recortes alcanza los 43.577 sufragios, una cifra superior a la ventaja actual que separa a ambas candidaturas.

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JNE también evaluará pedido sobre votos emitidos en el extranjero

Además del expediente referido a las mesas de Lima, el Jurado tiene programada la revisión de una solicitud vinculada a los votos emitidos por peruanos residentes en el exterior. El caso forma parte de la estrategia legal impulsada por Juntos por el Perú tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La organización política presentó recursos para la nulidad de 647 mesas instaladas en Estados Unidos. En su solicitud, cuestiona presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios consulares, miembros de mesa y el traslado del material electoral utilizado durante la jornada de votación.

La evaluación de estos recursos se desarrollará de manera independiente a la solicitud presentada para Lima Metropolitana. Las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones sobre ambos expedientes serán determinantes para cerrar las controversias planteadas por la agrupación de Roberto Sánchez tras la jornada del 7 de junio.