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Capitán EP extorsionaba a empresario de Pataz: “Tengo todos los medios para joderte, hasta un dron”

El capitán EP Gary Chiroque Barreno fue asignado como jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) para combatir a los extorsionadores que pululan en la zona minera aurífera, pero el oficial terminó convirtiéndose en uno de ellos. Usaba su posición en el CUPAZ y los recursos públicos para amenazar a sus víctimas, hasta que una lo denunció ante la Policía.

El capitán Gary Chiroque, fue trasladado en helicóptero del Ejercito a la ciudad de Trujillo. Foto: Ejercito peruana
El capitán Gary Chiroque, fue trasladado en helicóptero del Ejercito a la ciudad de Trujillo. Foto: Ejercito peruana
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“Ya te dije, una semana, y mira… La verdad, ¿con cuánto vas apoyar mensualmente”, escribió por WhatsApp el capitán EP Gary Chiroque Barreno al propietario de un restobar en Pataz, La Libertad, Eduardo Varas Briceño.

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Chiroque presionaba para que le abonara una mensualidad a cambio de darle seguridad al negocio de Varas. Si no desembolsaba lo que le pedía, organizaría un operativo en el restobar.

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“Lo vamos a estar interviniendo. Si quieres, hoy mismo te pongo un retén en tu puerta”, advertía el capitán Chiroque, nada menos que el jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), cuyos efectivos han sido desplegados en la provincia liberteña

para combatir al crimen organizado vinculado con la minería ilegal.

Pero el empresario Eduardo Varas se resistía a soltar el dinero al oficial extorsionador.

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“TENGO OJOS POR TODOS LADOS”

“Ustedes nos hacen enfurecer. ¡Aquí mandan las Fuerzas Armadas con la información de inteligencia! Para que veas, acaban de pasar tres patas (de inteligencia) por tu local. Dile (avisa) a tu seguridad”, alertó el capitán Chiroque a su víctima.

"O sea, uno te habla y no quieres colaborar.Yo tengo ojos por todos lados, hasta un dron y así te cago", amenazó Chiroque a Varas por WhatsApp. El empresario entregó la evidencia a la Policía y lo denunció. Estaba harto del extorsionador que vestía el uniforme del Ejército.

“Tengo todos los medios para joder a los que no quieren cumplir. Recuerda, somos 3”, fue uno de los últimos chats del capitán Gary Chiroque Barreno antes de caer en manos de la Policía.

El oficial del Ejército usaba dos identidades: Brayan Estrada Villalva, con DNI 72396287, y Smith Chiroque Altamirano, con DNI 47517745.

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DINERO MANCHADO

Eduardo Varas declaró ante la comisaría de Chagua que Gary Chiroque los hostigaba constantemente para que le abonaran S/5.000 mensuales. El oficial alardeaba de su poder como jefe de inteligencia del CUPAZ. En coordinación con el empresario, la Policía montó un operativo para atrapar en flagrancia al capitán del Ejército.

Varas acordó darle el dinero a Chiroque el jueves 18 de junio en las inmediaciones de la Municipalidad de Pataz. Sin embargo, el empresario envió a su trabajador Luis Mora Alva para que le entregara S/4.000 que había reunido en dos sobres. No pudo llegar a los S/5.000.

El dinero fue fotografiado y registrado con sus respectivas series por efectivos de la comisaría de Chagual, que estaban a la espera de la llegada del capitán Chiroque.

Aproximadamente a las 6.30 de la tarde, el capitán Gary Chiroque apareció en el lugar. Luego de entrevistarse con Luis Mora Alva y de recibir el dinero, se retiró tranquilamente, sin imaginar que estaba vigilado por la Policía.

En el trayecto, al ver la presencia policial, Chiroque arrojó los dos sobres con dinero entre las rejas de un inmueble y trató de huir. Pero finalmente fue reducido por sus captores.

PUEDES VER: Militares y policías se enfrentan por el control de la minería ilegal en Pataz

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“ACCIONES DE INTELIGENCIA”

En su defensa, Chiroque alegó que pertenecía al Comando Unificado Pataz y que estaba cumpliendo labores de inteligencia. Sin embargo, fue reconocido por el dueño del restobar, Eduardo Varas, quien lo acusó de haberlo extorsionado.

Entre las pertenencias del capitán Chiroque, la Policía halló dos documentos de identidad que usaba para intimidar a sus víctimas.

Durante la detención del oficial de inteligencia, el jefe del Estado Mayor del CUPAZ, coronel EP José Avellaneda Díaz, segundo en la línea de mando, trató de imponer su jerarquía a los efectivos de la comisaría de Chaguán para evitar la intervención de su subordinado.

Coincidentemente, antes de salir en busca del dinero de la extorsión, el capitán Gary Chiroque cenó con el coronel José Avellaneda Díaz en un restaurante cerca del lugar de los hechos.

Gary Chiroque fue trasladado en un helicóptero del Ejército a Trujillo y será puesto a disposición de la fiscal Daysi Lázaro Acevedo, de la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo.

La fiscal Lázaro determinará si el capitán Gary Chiroque Barreno actuaba solo o era parte de una organización criminal.

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