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Política

Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Rafael López Aliaga como senador electo

A pesar de su elección, López Aliaga anunció que no jurará como congresista. El líder de Renovación Popular busca volver a la municipalidad.

JNE proclamó a exalcalde de Lima como senador | Composición: LR.
JNE proclamó a exalcalde de Lima como senador | Composición: LR.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Rafael López Aliaga como uno de los senadores elegidos por Renovación Popular para integrar el Congreso en el periodo 2026-2031. El exalcalde de Lima fue elegido como uno de los 30 senadores designados a nivel nacional y que, junto con los 30 elegidos por distrito electoral, completarán los 60 miembros de la Cámara de Senadores.

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Además de López Aliaga, Renovación Popular también eligió a Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha como los otros senadores escogidos por distrito único.

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“Proclamo a los ciudadanos cuyos nombres han sido leídos como senadores y diputados del Congreso de la República, así como representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el período 2026-2031, a quienes se les otorgarán las correspondientes credenciales en un acto público y solemne que será convocado oportunamente por el JNE”, dijo Roberto Burneo, presidente de la autoridad electoral, tras anunciar los nombres correspondientes de las próximos representantes.

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De acuerdo con los datos del conteo oficial de la ONPE, López Aliaga fue el tercer senador más votado entre quienes postularon por distrito único. El exburgomaestre solo fue superado por Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular), que tiene 343.239 votos, y por José Mercedes Castillo Terrones (Juntos por el Perú), que obtuvo 333.445 votos.

Pese a la proclamación, López Aliaga anunció que no jurará como nuevo congresista. En línea con su narrativa de fraude, señaló que hacerlo sería reconocer a las autoridades electorales, a las que catalogó de 'corruptas' y 'fraudistas'.

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López Aliaga busca sacarle la vuelta a la ley para volver a la Municipalidad de Lima

Durante una transmisión en vivo, López Aliaga informó que participará en las próximas elecciones municipales como teniente alcalde; es decir, ocupará el primer lugar en la lista de regidores que encabeza Luis Rubio Idrogo como candidato a la Alcaldía de Lima: "Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana, acompañando al doctor Luis Rubio, fundador de los Hospitales de la Solidaridad a nivel nacional, quien será el candidato a alcalde de Lima", señaló.

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Aunque la legislación vigente le impide postular a una reelección inmediata como alcalde, Rafael López Aliaga busca aprovechar la ley a su favor para volver a la Municipalidad de Lima. El líder de Renovación Popular estuvo al frente de la comuna capitalina desde enero del 2023 hasta octubre del 2025, cuando dejó el cargo para lanzar su candidatura presidencial.

Rubio Idrogo preside actualmente el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), puesto para el que fue designado por López Aliaga en 2023.

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