Marcha por el voto en Lima: Sánchez lideró movilización marcada por presencia policial

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La marcha por el voto en Lima convocada por Juntos por el Perú se desarrolló este viernes con la participación del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien encabezó la movilización junto a dirigentes y representantes de su agrupación política. La jornada estuvo marcada por un amplio despliegue de seguridad de la Policía Nacional, que instaló resguardo en diversos puntos de la ciudad ante la concentración de manifestantes.

Desde las primeras horas del día, efectivos policiales se ubicaron en zonas estratégicas del Centro Histórico de Lima, la Plaza San Martín, los alrededores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros espacios donde se esperaba la presencia de simpatizantes. El Ministerio del Interior informó que más de 7.000 agentes fueron asignados para las labores de control y seguridad durante la protesta.

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La movilización fue anunciada por Sánchez luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular. El candidato sostuvo que la protesta busca defender la voluntad popular expresada en las urnas y exigir garantías sobre el proceso electoral. Además, afirmó en reiteradas oportunidades que la convocatoria tendría un carácter pacífico.

La jornada también coincidió con la evaluación que realiza el Jurado Nacional de Elecciones sobre el pedido de nulidad de mesas presentado por la agrupación de Sánchez. La solicitud comprende mesas de votación ubicadas en Lima Metropolitana y podría tener incidencia en la diferencia de votos registrada tras los comicios.

Roberto Sánchez participó en la movilización junto a dirigentes de su partido

Durante la tarde, Roberto Sánchez fue visto en la marcha acompañado por José Domingo Pérez, exfiscal y actual vocero de Juntos por el Perú. También participaron Analí Márquez, candidata a la vicepresidencia, así como las dirigentes Anahí Durand y otras figuras vinculadas a la organización política.

Imágenes difundidas desde la movilización mostraron a los dirigentes recorriendo las calles junto a grupos de simpatizantes que portaban banderas, pancartas y mensajes relacionados con la defensa del voto. Los participantes avanzaron por distintas vías del centro de la capital bajo vigilancia policial.

Horas antes de la protesta, Sánchez acudió al Ministerio del Interior para reunirse con el general Óscar Arriola. Tras el encuentro, señaló que solicitó garantías para los asistentes y reiteró que la manifestación no buscaba generar enfrentamientos. El candidato indicó que su agrupación había tomado medidas para evitar la presencia de personas que promovieran actos violentos.

Marcha concluyó con mensaje de Sánchez y críticas al Gobierno

Tras recorrer las calles del centro de Lima acompañado por dirigentes y simpatizantes de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez dio por concluida su participación en la movilización y retornó al local partidario de su organización política. El candidato encabezó la marcha durante varias horas y recorrió distintos puntos de la capital bajo resguardo policial.

Durante una breve declaración para La República, Sánchez destacó la asistencia de sus seguidores y afirmó que la protesta tuvo un carácter pacífico. Asimismo, cuestionó la actuación de las autoridades frente a la convocatoria y expresó su rechazo a las denuncias anunciadas contra algunos participantes de movilizaciones anteriores.

"Esta movilización es por justicia electoral, es por elecciones transparentes, es por la cero controversia", señaló el candidato presidencial. En esa línea, sostuvo que Juntos por el Perú ha presentado diversos recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones y pidió que estos sean evaluados conforme a ley.

Sánchez también criticó que algunas observaciones administrativas sean utilizadas para rechazar recursos vinculados al proceso electoral. "Nosotros hemos puesto diferentes recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones y queremos que se resuelva como corresponde. Por ejemplo, el hecho de no haber pagado las tasas no es un elemento para decir que son improcedentes", manifestó.

Tras finalizar el recorrido por las principales avenidas del Cercado de Lima, Sánchez regresó al local de campaña de Juntos por el Perú, ubicado en el jirón Tarma. Desde uno de los balcones del inmueble dirigió un mensaje a los simpatizantes que permanecían en los exteriores.

Durante su intervención, el candidato también se refirió a la denuncia penal presentada contra dirigentes de Juntos por el Perú por la convocatoria a la movilización. Sánchez cuestionó la medida y sostuvo que el ejercicio del derecho a la protesta no debe ser objeto de persecución. Además, afirmó que las reglas del proceso electoral no debieron modificarse durante la segunda vuelta. "Jamás tuvieron que cambiar las reglas de juego para esta segunda vuelta", expresó ante sus seguidores.

Con esto concluyó la actividad central convocada por Juntos por el Perú. Aunque la movilización terminó sin incidentes de consideración reportados por las autoridades, el debate político continúa centrado en los recursos electorales presentados por la organización y en la respuesta que emita el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días.

Policía y autoridades coordinaron acciones de seguridad para la jornada

La Policía Nacional informó que sostuvo reuniones previas con representantes de Juntos por el Perú para coordinar aspectos vinculados a la movilización. La institución remarcó que respetaría el derecho constitucional a la protesta, aunque advirtió que actuaría ante cualquier hecho que alterara el orden público.

El despliegue policial se hizo visible desde antes del inicio de la concentración. En los alrededores de la Plaza San Martín, el Centro Cívico y la sede del JNE se observó presencia permanente de agentes y unidades de control. También se realizaron operativos de vigilancia en diversas rutas de acceso hacia Lima.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió las restricciones temporales aplicadas en algunas zonas de la ciudad. Según explicó, las medidas buscaban impedir el ingreso de material pirotécnico u otros elementos que pudieran representar riesgos para la seguridad. Asimismo, confirmó que se habían adoptado acciones preventivas coordinadas con la Policía Nacional.