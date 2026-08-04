HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Carlos Bruce critica renuncia de Luis Rubio a la candidatura: "Sabiamos que algo de esto iba a pasar"

El candidato de Somos Perú aseguró que el cambio en Renovación Popular refleja una forma de vulnerar la ley y cuestionó la actuación del JNE.

Carlos Bruce criticó movimiento de Renovación Popular | Composición: LR.
Carlos Bruce criticó movimiento de Renovación Popular | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, se pronunció sobre la renuncia de Luis Rubio a su candidatura por el mismo cargo con Renovación Popular. Bruce sostuvo que este movimiento —que deja como postulante del partido celeste al actual alcalde, Rafael López Aliaga— constituye una forma de sacarle la vuelta a la ley.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Sabíamos que algo de esto iba a pasar. No nos agarra por sorpresa, pero nos molesta como si no lo hubiéramos sabido. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha preocupado por hacer respetar la ley que establece que los alcaldes no pueden reelegirse. Yo no estoy de acuerdo con eso; me hubiera gustado quedarme un periodo más en Lima, pero no puedo. Han encontrado mecanismos para violar la ley", declaró en el programa 'Que no se te olvide', conducido por Carlos Cornejo en el canal de YouTube de La República.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NIEGA REDUCIR FERIADOS Y PROBLEMAS EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Janet Tello reprocha prácticas fujimoristas: "Pierden un proceso y crean campañas de desprestigio"

lr.pe

El también exministro afirmó que esta situación sienta un precedente terrible y refleja la forma de actuar políticamente de Renovación Popular. Asimismo, cuestionó al JNE por, según dijo, permitir este tipo de mecanismos.

"Nosotros se lo advertimos al Jurado, pero ellos le han permitido renunciar a la candidatura al Senado, cargo para el que pidió el voto de la gente. Es realmente terrible", apuntó.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga dice que "lamenta mucho" renuncia de Luis Rubio: "Lo intentó"

lr.pe

Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima

Luis Isael Rubio Idrogo presentó este 4 de agosto su renuncia irrevocable a la candidatura para la Alcaldía Metropolitana de Lima por Renovación Popular, dentro del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El desistimiento fue ingresado ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro mediante un oficio en el que argumenta que su decisión responde a "razones estrictamente personales", pese a que su postulación había sido admitida el pasado 26 de julio.

PUEDES VER: Juan Varillas, un juez con licencia para prevaricar

lr.pe

El escrito, suscrito por Rubio y sustentado en la Ley de Elecciones Municipales, solicita la certificación de su firma para formalizar su salida del proceso electoral. Su dimisión se produce a un día del vencimiento del plazo legal para renunciar a una candidatura y, de ser aceptada, permitiría que Rafael López Aliaga —inscrito como primer regidor y teniente alcalde en la misma lista— asuma automáticamente la postulación a la alcaldía.

Sobre el procedimiento, el abogado especialista en derecho electoral y constitucional Kevin Advíncula explicó a La República que la sola presentación de la renuncia no pone fin al trámite, ya que el JEE debe evaluar su legalidad antes de emitir un pronunciamiento. Añadió que, si la renuncia es aceptada, la decisión aún podría ser apelada ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá determinar si existió algún vicio en el proceso o una eventual instrumentalización de las normas electorales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

LEER MÁS
Keiko Fujimori se reune con Carlos Bruce y otros alcaldes distritales de Lima en sede de Fuerza Popular

Keiko Fujimori se reune con Carlos Bruce y otros alcaldes distritales de Lima en sede de Fuerza Popular

LEER MÁS
Carlos Bruce critica candidatura de Rafael López Aliaga: "Restaura la reelección de forma fraudulenta"

Carlos Bruce critica candidatura de Rafael López Aliaga: "Restaura la reelección de forma fraudulenta"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Rubio renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular

Luis Rubio renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular

LEER MÁS
Janet Tello reprocha prácticas fujimoristas: "Pierden un proceso y crean campañas de desprestigio"

Janet Tello reprocha prácticas fujimoristas: "Pierden un proceso y crean campañas de desprestigio"

LEER MÁS
Diputado de Fuerza Popular bajo sospecha en el caso del crimen del periodista Gastón Medina

Diputado de Fuerza Popular bajo sospecha en el caso del crimen del periodista Gastón Medina

LEER MÁS
César Astudillo asegura que su investigación por presunta apropiación de combustible fue archivada

César Astudillo asegura que su investigación por presunta apropiación de combustible fue archivada

LEER MÁS
Rafael López Aliaga dice que "lamenta mucho" renuncia de Luis Rubio: "Lo intentó"

Rafael López Aliaga dice que "lamenta mucho" renuncia de Luis Rubio: "Lo intentó"

LEER MÁS
Renovación Popular presenta denuncia contra Julián Pérez Mallqui por falta ética

Renovación Popular presenta denuncia contra Julián Pérez Mallqui por falta ética

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025