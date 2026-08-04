Carlos Bruce critica renuncia de Luis Rubio a la candidatura: "Sabiamos que algo de esto iba a pasar"

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Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, se pronunció sobre la renuncia de Luis Rubio a su candidatura por el mismo cargo con Renovación Popular. Bruce sostuvo que este movimiento —que deja como postulante del partido celeste al actual alcalde, Rafael López Aliaga— constituye una forma de sacarle la vuelta a la ley.

"Sabíamos que algo de esto iba a pasar. No nos agarra por sorpresa, pero nos molesta como si no lo hubiéramos sabido. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha preocupado por hacer respetar la ley que establece que los alcaldes no pueden reelegirse. Yo no estoy de acuerdo con eso; me hubiera gustado quedarme un periodo más en Lima, pero no puedo. Han encontrado mecanismos para violar la ley", declaró en el programa 'Que no se te olvide', conducido por Carlos Cornejo en el canal de YouTube de La República.

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El también exministro afirmó que esta situación sienta un precedente terrible y refleja la forma de actuar políticamente de Renovación Popular. Asimismo, cuestionó al JNE por, según dijo, permitir este tipo de mecanismos.

"Nosotros se lo advertimos al Jurado, pero ellos le han permitido renunciar a la candidatura al Senado, cargo para el que pidió el voto de la gente. Es realmente terrible", apuntó.

Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima

Luis Isael Rubio Idrogo presentó este 4 de agosto su renuncia irrevocable a la candidatura para la Alcaldía Metropolitana de Lima por Renovación Popular, dentro del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El desistimiento fue ingresado ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro mediante un oficio en el que argumenta que su decisión responde a "razones estrictamente personales", pese a que su postulación había sido admitida el pasado 26 de julio.

El escrito, suscrito por Rubio y sustentado en la Ley de Elecciones Municipales, solicita la certificación de su firma para formalizar su salida del proceso electoral. Su dimisión se produce a un día del vencimiento del plazo legal para renunciar a una candidatura y, de ser aceptada, permitiría que Rafael López Aliaga —inscrito como primer regidor y teniente alcalde en la misma lista— asuma automáticamente la postulación a la alcaldía.

Sobre el procedimiento, el abogado especialista en derecho electoral y constitucional Kevin Advíncula explicó a La República que la sola presentación de la renuncia no pone fin al trámite, ya que el JEE debe evaluar su legalidad antes de emitir un pronunciamiento. Añadió que, si la renuncia es aceptada, la decisión aún podría ser apelada ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá determinar si existió algún vicio en el proceso o una eventual instrumentalización de las normas electorales.