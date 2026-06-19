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Rafael López Aliaga asegura que envío carta notarial al JNE para que no le entreguen credenciales de senador

En el documento solicitó que le entreguen las credenciales a su accesitario, el ingeniero Absalón Vásquez.

Rafael López Aliaga asegura que envío carta notarial al JNE para que no le entreguen credenciales de senador
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Rafael López Aliaga aseguró que el último jueves 18 de junio envió una carta notarial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para notificar oficialmente que no aceptará las credenciales de senador y que estas tendrían que ser otorgadas a su accesitario, el ingeniero y exministro de Desarrollo Agrario Absalón Vásquez.

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El objetivo de la carta notarial, explicó en Canal N, es que luego "el JNE no diga que no la han recibido".

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Al ser consultado sobre si el Senado quedaría con un miembro menos, respondió que, antes de tomar su decisión de no aceptar su cargo como senador, se ha asesorado "bastante".

Por ello, en el documento indicó: "Señores, no recibo credencial y entréguenla al candidato más votado para Senado nacional que es el ingeniero Absalón Vásquez".

Relató que Vásquez es una persona que tiene su "mayor respeto" y que "ha estado en la campaña rompiéndose el lomo". "Creo que es una cuota importantísima para la política agraria durante los próximos cinco años", dijo.

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