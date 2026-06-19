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Congreso bicameral: JNE proclamó resultados de senadores y diputados para el periodo 2026-2031

PLENO. Rafael López Aliaga fue proclamado como senador electo por Renovación Popular. JNE aclaró que solo cinco partidos pasaron la valla electoral y la entrega de credenciales será entre el 25 y 26 de junio próximo.

JNE en sesión solemne. Foto: Captura
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A poco más de dos meses de concluir las elecciones generales del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones realizó la proclamación de resultados de senadores, diputados y parlamentarios andinos del periodo 2026-2031 del próximo Congreso bicameral. La actividad se realizó en una sesión solemne que contó con la participación de representantes de la ONPE y observadores de la OEA.

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Jessica Clavijo Chipoco, secretaria general de la institución, leyó las actas de proclamación y detalló la cantidad de senadores y diputados obtenidos por cada agrupación política. En el caso de la Cámara Alta, se mantiene la información detallada días antes por este medio: Fuerza Popular (22), Juntos por el Perú (14), Partido del Buen Gobierno (siete), Renovación Popular (ocho), Partido Cívico Obras (cinco) y Ahora Nación (cuatro).

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Se debe precisar que Rafael López Aliaga fue proclamado como senador electo, pese a que el excandidato presidencial ha señalado que no ocupará su escaño e incluso remitió esta mañana una carta notarial ante el JNE. Asimismo, respecto de la Cámara de Diputados, se informó que la conformación será de la siguiente forma: Fuerza Popular (41), Juntos por el Perú (32), Partido del Buen Gobierno (18), Renovación Popular (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10).

Finalmente, sobre los parlamentarios andinos, la distribución quedó de la siguiente manera: Luis Galarreta (Fuerza Popular), Paul Fernandez (Juntos por el Perú), Marcio Bendezu (Partido del Buen Gobierno), Maali del Pomar (Renovación Popular) y Jhan Nicanor (Partido Cívico Obras). Cada uno de ellos, a su vez, tiene dos suplentes designados.

Asimismo, se informó que los partidos que superaron la valla y lograron representación en el Senado y la Cámara de Diputados fueron Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. Esta aclaración se da en el contexto de que el partido País para Todos señalaba que le correspondían siete escaños en la Cámara Baja, pero la proclamación oficial lo contradice.

“Proclamo a los ciudadanos cuyos nombres se ha dado lectura como senadores y diputados del Congreso de la República, así como representantesperuanos para el parlamento andino para el periodo 2026-2031 a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne, que oportunamente será convocado por el JNE”, detalló Burneo.

Cabe precisar que desde el área de prensa de la institución electoral adelantaron que la fecha para la entrega de credenciales sería entre el 25 y 26 de junio próximo.

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