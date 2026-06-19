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JNE proclamará hoy resultados de senadores, diputados y parlamentarios andinos

El evento se desarrollará en la sede del JNE, ubicada en Jesús María, a las 3 de la tarde.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará los resultados de las elecciones para el Senado (nacional y regional), la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. El evento está programado para las 3.00 p. m. en la sede institucional ubicada en Jesús María.

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Inicialmente, la proclamación de resultados estaba prevista para antes de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, ello no fue posible por la “complejidad procesal y operativa”, según indicó Roberto Burneo, presidente del JNE.

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El último 12 de junio, Burneo ya había anunciado la pronta proclamación de resultados. “El pleno del JNE que presido, los acumula y se hace una declaración de cada una de las elecciones y se determina quiénes son las futuras autoridades, senadores, diputados y parlamentarios andinos, que van a representar a los peruanos”, dijo.

Conformación del próximo Congreso Bicameral

Fuerza Popular contará con 41 diputados. Por su parte, Juntos por el Perú se posiciona como la segunda fuerza con mayor representación, con 32 curules.

El Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras también tendrán una presencia importante en la Cámara. La agrupación liderada por Jorge Nieto contará con 18 diputados; Renovación Popular, con 15 escaños; y el partido de Ricardo Belmont, con 14 curules.

Ahora Nación tendrá 10 representantes en la Cámara de Diputados. En este partido, Harvey Colchado es la figura más destacada. El exjefe de la Diviac tendrá su primera experiencia legislativa acompañado por Indira Huilca, quien regresa al Congreso tras haber integrado ese poder del Estado entre 2016 y 2019.

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El Senado estará conformado por 60 integrantes. 30 de ellos fueron elegidos mediante un distrito electoral único de alcance nacional. Los escaños restantes se asignaron de forma descentralizada en 27 circunscripciones. Corresponde un senador a cada una, con excepción de Lima Metropolitana, que designó cuatro representantes.

En este caso, Fuerza Popular también registra mayoría con 22 senadores, seguido de Juntos por el Perú con 14 representantes.

Renovación Popular tendrá ocho senadores; el Partido del Buen Gobierno, siete; el Partido Cívico Obras, cinco; y la organización Ahora Nación, cuatro.

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