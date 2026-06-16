Vocero de Ahora Nación asegura que reconocerán eventual victoria de Keiko Fujimori: "Habrá que aceptarlo"

Vocero de Ahora Nación asegura que reconocerán eventual victoria de Keiko Fujimori: "Habrá que aceptarlo"

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Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, comunicó que el partido aceptará y respetará los resultados de la segunda vuelta electoral, incluso si Keiko Fujimori resulta ganadora.

“El sábado nos reunimos con Juntos por el Perú. Nosotros le ratificamos de nuestra postura que tendrá que reconocer el resultado electoral gusten o no. Nosotros vamos a reconocer y respetar el resultado electoral sea cual sea. Probablemente al final del día triunfe la señora Fujimori y habrá que aceptarlo”, dijo en diálogo con Exitosa.

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Dejó claro que Ahora Nación es demócrata y reconocerá el resultado.

Añadió que Fuerza Popular tuvo circunstancias que favorecían su candidatura.

"Ciertamente se ha jugado con la cancha en contra un poco lo que también nosotros tuvimos en la Primera Elección Presidencial donde hubo una campaña sistemática de muchos medios de comunicación que tratararon de estigmatizar a nuestro candidato, lo declararon asaltante de banco, terrorista”, dijo.

Asimismo, mencionó que el partido naranja también solicitó la nulidad de votos en Puno y, sin embargo, mediáticamente no se ha incidido en eso.

Sobre el rol de Sánchez en la segunda vuelta, Salcedo consideró que el candidato debió tomar distancia de Antauro Humala con mayor anticipación. “Lo que Sánchez debía hacer era ampliar su base de votantes. Y eso se hizo y se logró porque lo separan pocos votos de Fujimori”, anotó.

Añadió sus expectativas sobre el próximo Congreso bicameral ante la eventual victoria de Fujimori: “Yo creo que el escenario más pesimista es que la señora Fujimori decida hacer lo que ha hecho estos años. Eso sería más autoritarismo. Otro escenario sería que ella asuma que la mitad del país no la eligió y decida construir un programa de unidad y desde el Parlamento también se promueva ello”.