En estas elecciones se ha insistido en la existencia de un país dividido, fracturado, roto. Los resultados de la segunda vuelta, en donde el ganador —muy probablemente, la ganadora— lo hará por un puñado de votos, apuntalan esa narrativa. El espejismo que empaña esta imagen hasta desfigurarla es el de una comunidad atravesada por un abismo social que la escinde en dos partes. La verdad es mucho más compleja: no es que todos los de un lado coincidan en sus convicciones ni tampoco los del otro. Lo indudable es que quien gane lo hará aglutinando a la mitad del país, mientras que el perdedor lo hará con la otra.

Sería absurdo pensar que esos dos bloques son monolíticos. La clamorosa evidencia del mal menor -pero el mal al fin, nunca hay que olvidarlo- desbarata ese relato integrador. Lo cierto es que ambos bloques son polimetálicos, para tomar una metáfora prestada de la minería. Hay de todo, como en botica. Gente democrática que optó por Fuerza Popular, asustada por los vínculos de Roberto Sánchez con Antauro Humala o el Movadef. Gente que votó con su bolsillo y se sintió más segura de sus bienes -grandes o pequeños- con la presidencia de Keiko Fujimori. Hay que abandonar la idea de que todos esos votantes de FP o JP son unos oportunistas.

No tengo una muestra como las de las encuestadoras, pero en mi consultorio he escuchado a personas decididamente democráticas que votaron por la opción más derechista por variados motivos. Desde los económicos hasta la presión de su entorno más cercano, laboral, amical o familiar. Existen, por supuesto, bolsones autoritarios que han elegido a Fuerza Popular convencidos de que es la única esperanza para derrotar a la delincuencia y los remanentes del terrorismo. Es inútil argumentar que, en la práctica, ya gobernaban: hasta el momento de escribir estas líneas continúan dando leyes procrimen, como esa que permite a los integrantes de la PNP y las FFAA ser juzgados por sus instituciones. Esa evidencia no les moverá un pelo a quienes han optado decididamente por el totalitarismo: parafraseando una vieja frase leninista -las vueltas que da la historia-: ¡Todo el poder para los Sóviets!

Y entre esas dos opciones extremas del mismo bloque, quienes votaron por FP bloqueando su mente y quienes lo hicieron con entusiasmo, hay una cantidad inconmensurable de personas con las motivaciones más diversas para hacerlo. No creo, como bien señaló Luis Jaime Cisneros en Hildebrandt en sus Trece, que esto se deba a la cobertura abrumadoramente mayoritaria de los medios de comunicación en favor de FP. Hace tiempo que esos medios han perdido la capacidad de influir en el voto que alguna vez tuvieron. Hoy un periodicazo puede ser más leve que un TikTokazo.

En el otro bloque sucede lo propio, mutatis mutandis. Están quienes ven en JP y Roberto Sánchez la única manera de evitar volver a caer en un régimen autoritario que controla todos los poderes del Estado y cuenta con el apoyo de los grandes medios económicos. Muchos de estos hubieran preferido a Rafael López Aliaga, pero Porky fue su propio Elmer Gruñón. Vale decir que se suicidó políticamente, víctima de su incapacidad para contener su discurso, tan violento como incoherente y falaz. Para muestra, un botón: aseguró que no aceptaría el cargo de senador y ahora no solo ha saltado sobre este, sino que incluso amenaza con volver a postular a la Alcaldía de Lima. Como él diría: Dios nos coja confesados.

Con el avance de la segunda vuelta, muchos comenzaron a verle a Sánchez virtudes que, cuando era compinche de Antauro o cuando votó varias de las leyes procrimen, no se notaban, por decir lo menos. Esta necesidad tan humana de racionalizar decisiones que poco tiempo atrás nos resultaban inaceptables hizo su trabajo. Al advertir lo peligroso que resulta que un grupo político ultraderechista controle instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo o la Sunedu (agreguen las FFAA, la PNP, siguen firmas), no les quedó otro remedio que ver en Sánchez al paladín de la democracia que poco antes era considerado un riesgo para ella. Este es el lado perverso de la lógica del mal menor: fuerza la modificación de las convicciones con la finalidad de tener un Gobierno más fácil de controlar, uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El punto es que ninguno de los dos bloques separados por la malhadada brecha o fractura es homogéneo. Por el contrario, la heterogeneidad es su sino fundamental. La tranquilidad con la que la candidata Fujimori se va de viaje con su hija, mientras que Sánchez sigue dando batalla para impugnar actas de votación, no deja casi lugar a dudas acerca de quién juramentará el 28 de julio. La suerte está echada. En años anteriores, el grito de ¡fraude! continuó hasta bien pasada esa fecha. Su calma de ahora, como diría Umberto Eco, hace sistema. Sabe que, a la cuarta oportunidad, logró vencer la maldición del panetón.

Lo cual está muy lejos de ser una bendición. Puede que sea un bálsamo para la herida narcisista de haber perdido en las tres oportunidades previas. Pero sus nuevos y enormes problemas no hacen sino comenzar. La lógica del chivo expiatorio perderá fuerza y magia. Ya no podrá decir que son los caviares quienes causan la delincuencia o los míseros servicios públicos. Ahora deberá asumir la gigantesca responsabilidad que la mitad del país le ha confiado. Ojalá entienda que tendrá que hacer política y pactar. No en balde, totalitario rima con solitario.