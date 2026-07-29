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Política

Ernesto Zunini sobre discurso de Keiko Fujimori: "Es la continuidad de un gobierno parlamentario"

Ernesto Zunini, diputado electo de Juntos por el Perú, cuestionó la falta de autocrítica y autenticidad en el mensaje de Keiko Fujimori, señalando una "profunda desconexión con la realidad que viven millones de peruanos".

Ernesto Zunini sobre discurso de Keiko Fujimori: "Es la continuidad de un gobierno parlamentario"
Ernesto Zunini sobre discurso de Keiko Fujimori: "Es la continuidad de un gobierno parlamentario" | Composición/LR
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Para el diputado electo de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, el mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori confirma "la continuidad de un gobierno parlamentario". Al argumentar su postura, el legislador señaló que la bancada fujimorista “ha tenido una participación tras bambalinas demasiado evidente” en gestiones pasadas.

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Zunini, quien también es secretario general de Juntos por el Perúe la mandataria calificó el discurso como un mensaje breve y previsible, indicando que la presencia de 17 funcionarios de distintas gestiones anteriores —como las de Dina Boluarte y el sector de Balcázar— en la comisión de transferencia demostraba que no había grandes novedades que esperar.

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En esa línea, respaldó la decisión de la oposición de salir del Congreso. "Nos remitimos a los hechos y nos alegra habernos retirado del hemiciclo", indicó.

A través de sus redes sociales, Zunini también cuestionó el discurso de Fujimori al señalar que sus palabras no representan la realidad del país.

"¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? El discurso de este martes volvió a evidenciar lo de siempre: falta de autenticidad, ausencia de autocrítica y una profunda desconexión con la realidad que viven millones de peruanos".

El diputado electo también advirtió sobre los antecedentes de la administración actual. "La historia habla por sí sola. El fujimorismo ha tenido décadas para demostrar de qué es capaz, y los resultados están a la vista. El Perú no necesita más promesas ni discursos reciclados; necesita gestión, resultados y soluciones concretas. Las palabras se las lleva el viento. Son los hechos los que realmente construyen el futuro".

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