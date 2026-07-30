El nuevo gabinete de Fujimori también lo conforma gente allegada al partido Fuerza Popular, como Luis Dyer. Foto: Presidencia.

El nuevo gabinete de Fujimori también lo conforma gente allegada al partido Fuerza Popular, como Luis Dyer. Foto: Presidencia.

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Ocho de los diecinueve ministros que integran el nuevo gabinete de Keiko Fujimori formaron parte del Poder Ejecutivo en los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y José Jerí.

Tras el mensaje a la Nación, Keiko Fujimori oficializó la conformación de su primer Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención del nuevo gabinete es que varios de sus integrantes ocuparon cargos en gestiones anteriores.

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Cuestionamientos

Uno de ellos es Juan Sheput, quien fue nombrado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta cartera no le es ajena, ya que ocupó el mismo cargo en 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, y volvió a asumirlo en 2020, durante la breve gestión de Manuel Merino.

María Seminario Marón fue designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Anteriormente se desempeñó como viceministra de Turismo durante el segundo gobierno de Alan García y, posteriormente, fue ministra de Comercio Exterior y Turismo en la gestión de Manuel Merino. No cuenta con experiencia previa en el sector que ahora dirigirá.

Rafael Rey juró como ministro de Transportes y Comunicaciones. Al igual que Seminario, no posee experiencia en esa cartera. Durante el segundo gobierno de Alan García fue ministro de la Producción y, posteriormente, ministro de Defensa.

José Antonio Chang asumió el Ministerio de Educación. La última vez que ocupó un cargo de alto nivel fue en 2010, cuando Alan García lo designó presidente del Consejo de Ministros.

El nuevo ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, también cuenta con experiencia en el Poder Ejecutivo. En 2012 fue alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala.

Guillermo Shinno, designado ministro de Energía y Minas, se desempeñó como viceministro del mismo sector entre 2012 y 2017, durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Rafael Belaunde, quien asumió el Ministerio de Defensa, fue ministro de Energía y Minas durante la gestión de Martín Vizcarra, en 2020.

Por último, Ernesto Álvarez fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos. Antes de integrar este gabinete, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros durante el cuestionado gobierno de José Jerí.