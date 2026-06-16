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Política

Juntos por el Perú presenta demanda de amparo ante el PJ para anular votos del extranjero: "Hay una norma que no debió existir"

Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, precisó que presenta la denuncia como ciudadano y no en función de su vínculo partidario.

La demanda fue presentada por el vocero de Juntos por el Perú, quien aseguró que lo hace en calidad de ciudadano y no por su vínculo partidario. Foto: difusión
La demanda fue presentada por el vocero de Juntos por el Perú, quien aseguró que lo hace en calidad de ciudadano y no por su vínculo partidario. Foto: difusión
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Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, que establece los lineamientos para las actividades electorales en el extranjero para la segunda vuelta presidencial 2026.

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Ayala especificó, en entrevista a Canal N, que presentó la demanda como ciudadano y no en función de su vínculo partidario.

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Explicó, además, que el objetivo es declarar nulos los resultados en el exterior por haberse desarrollado, según él, bajo una norma que 'nunca debió existir'.

'Es un tema objetivo. Yo no estoy diciendo que hubo fraude ni nada de eso. Estoy diciendo que hubo una norma que nunca debió existir y bajo esa norma se han llevado elecciones en el extranjero y al declararse nula esa norma todo se cae', anotó.

En consecuencia, indicó que 'esas votaciones (del exterior) devienen en nulidad'.

'La señora Boluarte convoca a elecciones en el año 2025. Desde ese momento hasta ahora no debió salir ninguna norma que cambie las reglas del juego', agregó.

Resaltó que 'ninguna institución está libre de control constitucional' y que 'no se ha respetado la intangibilidad normativa'.

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Sobre la norma

La norma comprende las principales etapas del proceso electoral en el exterior.

En cuanto al escrutinio, se dispone que los miembros de mesa autoricen a los personeros presentes a registrar, mediante fotografías o videos, esta etapa del proceso electoral, siempre que dicha actividad no altere ni interfiera con sus funciones.

Si ello ocurriera, los miembros de mesa podrán solicitar el apoyo del funcionario consular para ordenar la suspensión del registro.

Asimismo, los personeros tendrán prohibido captar imágenes o grabaciones de los rostros de los integrantes de la mesa, en cumplimiento de las normas de protección de datos personales vigentes en cada país.

Respecto al procesamiento de los resultados, los funcionarios consulares serán los encargados de recoger y trasladar las cédulas de sufragio y demás documentos electorales, y garantizarán en todo momento la cadena de custodia.

Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá comunicar a la ONPE la identidad de los funcionarios responsables del traslado, las rutas que seguirán, así como la fecha, hora y número de vuelo programado. Además, deberá informar el detalle de la documentación electoral que será transportada.

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