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Política

Jorge Nieto señala que Keiko Fujimori debería considerar indulto de Pedro Castillo: "El Perú necesita descomprimirse"

Además, el excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno descarta su postulación como gobernador de Arequipa.

Nieto señaló que Fujimori debería considerar indulto de Castillo | Composición: LR.
Nieto señaló que Fujimori debería considerar indulto de Castillo | Composición: LR.
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Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, señaló que un eventual gobierno de Keiko Fujimori debería considerar la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo, quien actualmente está condenado por conspiración tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Para Nieto, esta medida contribuiría a mejorar la situación del país.

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"Yo creo que es algo que debiera considerar. El señor tiene juicios por corrupción, puede afrontarlos desde su casa. El señor está acusado por un intento fallido de golpe de Estado, pero su papá (Alberto Fujimori) también. Ella debe entender mejor que nadie esa circunstancia. Por eso creo que debe considerarlo. El Perú necesita descomprimirse", indicó en entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin guion' de La República.

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Como se sabe, Fujimori mantiene actualmente la delantera en el conteo oficial de la ONPE frente a Roberto Sánchez. De confirmarse la tendencia al 100 % de las actas contabilizadas, será declarada presidenta. Nieto consideró que, pese a esta victoria, Fujimori debe recordar que el respaldo obtenido en primera vuelta no fue suficiente para contar con una base sólida de apoyo ciudadano.

"Es de esperar que haya un gobierno que se dé cuenta de la situación, que se dé cuenta de que existe mucha resistencia. Ocho de cada diez peruanos no han votado ni por ella ni por él y, por tanto, la legitimidad hay que construirla con actos de gobierno. Si ella (Keiko Fujimori) no hace eso, no le auguro muchas posibilidades de tener un gobierno duradero".

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Nieto descarta postular para gobernador de Arequipa

Del mismo modo, Nieto descartó que vaya a postular al cargo de gobernador regional de Arequipa. La posibilidad de que el exministro presentara una candidatura para ese puesto había sido comentada en las últimas semanas.

"No iré. Yo agradezco a mi ciudad su afecto, pero vuelvo al tema. Hay una tarea que la población me encarga. Esa tarea es construir un partido y apoyar a la población desde el Congreso".

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Nieto señaló que el Partido del Buen Gobierno viene preparándose para las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en octubre de este año.

"Tenemos las listas y los candidatos. Hay problemitas en algunos lugares, pero estoy seguro de que se van a resolver".

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