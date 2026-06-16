‘Majo con Sabor’ confirma que terminó con Gabriel Calvo y revela el verdadero motivo de la ruptura: “No me gustó lo que pasó con Keiko Fujimori”
María José Vigil, conocida como Majo con Sabor, confirma el final de su relación con Gabriel Calvo. La influencer expresó su incomodidad por los rumores que vinculaban al actor con Keiko Fujimori.
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María José Vigil, más conocida como Majo con Sabor, sorprendió al confirmar que su relación con Gabriel Calvo llegó a su fin. Asimismo, la influencer gastronómica reveló que fue ella quien decidió poner punto final a su historia de amor, que se vio debilitada por los coqueteos entre el actor y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.
En una reciente entrevista en 'Sin más que decir', Majo con Sabor indicó que las personalidades de ella y Gabriel Calvo no son compatibles. Asimismo, la joven comunicadora admitió que no le gustó el 'shippeo' entre el actor y la lideresa de Fuerza Popular. “Al grano, Gabo y yo ya no tenemos una relación. Ya se acabó”, declaró este martes 16 de junio.
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Majo con Sabor revela por qué terminó con Gabriel Calvo
Majo con Sabor sorprendió al contar por qué decidió poner fin a su romance con Gabriel Calvo, aunque antes negó que haya habido una infidelidad de por medio. “No fue por algo malo o por terceras personas, sino que no congeniamos. Nos dimos cuenta que más nos llevamos como amigos que como una relación”, expresó la joven durante su charla con Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy.
Según Majo, las discusiones se intensificaron al final de su romance. “Somos dos personas muy explosivas y es una bomba atómica. ¿Y qué sucede? Explota la situación”, comentó Vigil, quien aclaró que aún siguen siendo amigos en redes sociales, ya que ninguno de los dos ha bloqueado al otro.
Por otro lado, Majo admitió que no le gustó que relacionaran a Gabriel Calvo con Keiko Fujimori. “Mucha gente menciona lo del primer damo y obviamente tampoco me gustó mucho lo que pasó con Keiko Fujimori”, sostuvo la influencer, quien descartó que sienta celos de la política peruana, pero recalcó que fue incómodo que vincularan al actor con otra mujer.