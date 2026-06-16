Juntos por el Perú convoca a marcha nacional "en defensa del voto" para este 19 de junio

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El partido Juntos por el Perú invocó a sus seguidores de distintas regiones del país a participar en una protesta nacional. De acuerdo con la organización, esta movilización se realiza “en defensa del voto, la victoria del pueblo y la democracia”. Como parte de esta convocatoria, el partido pidió a sus bases y simpatizantes de diversos puntos del país congregarse en el Campo de Marte este viernes 19 a las 4.00 p. m.

Además de la marcha nacional, la agrupación liderada por Roberto Sánchez convocó a realizar distintos plantones y vigilias en diversas regiones del Perú este miércoles 17 de junio.

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Al exponer sus razones para convocar a esta movilización nacional, la organización aseguró que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado”. Asimismo, sostuvo que no se respetará el resultado electoral, pues considera que este “no refleja la voluntad popular con absoluta transparencia”.

“Denunciamos la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno proceso, una serie de irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas que atentan contra la justicia electoral y la voluntad soberana del pueblo peruano”, se lee en una de las motivaciones expuestas por el partido.