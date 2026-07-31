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Minsa: Designan como secretario general a Juan Carlos Gonzáles, sobrino político de César Acuña

Pese a contar con acusaciones por corrupción y un pedido de nueve años de prisión por parte de la Fiscalía, Juan Carlos Gonzáles Hidalgo —esposo de la sobrina de César Acuña y exfuncionario de la Defensoría del Pueblo— asumió la secretaría general del Minsa.

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Minsa: Designan como secretario general a Juan Carlos Gonzáles, sobrino político de César Acuña | Composición/LR
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El Ministerio de Salud oficializó la designación de Juan Carlos Gonzáles Hidalgo como secretario general de la institución. El nombramiento se dio a conocer mediante una resolución ministerial publicada el 30 de julio y firmada por Luis Dyer, nuevo ministro de Salud.

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Esta reciente designación destaca por el parentesco del funcionario Gonzáles al estar casado con Carol Andrea Acuña Palomino, hija de Grimaldo Acuña Peralta, quien es hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

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Además, Gonzáles cuenta con un recorrido en diversas entidades del Estado, se había desempeñado previamente como secretario general de la Defensoría del Pueblo —cargo que ejerció durante la gestión de Josué Gutiérrez desde fines de agosto de 2023 hasta el 26 de enero de 2025, fecha en que se aceptó su renuncia—, así como viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cargo en el que duró 3 meses: desde el 31 de julio de 2016 hasta el 27 de octubre de 2016.

Investigado por presunta corrupción

Al actual funcionario se le acusa de haber cometido el delito de colusión agravada cuando era presidente de la Comisión de Licitación de Obras de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

Según la investigación fiscal, se habrían cometido graves irregularidades para direccionar a favor de la empresaria Esther Veliz Alcántara la buena pro de contratos que superaban los 683 mil soles destinados a la compra de utensilios de cocina para el programa Vaso de Leche, motivo por el cual la Fiscalía solicitó formalmente nueve años de prisión en su contra.

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