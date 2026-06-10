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Política

Ministerio Público da por concluida la designación del fiscal José Domingo Pérez

Tras la orden de la Junta Nacional de Justicia de no ratificarlo en su cargo de fiscal provincial, el Ministerio Público oficializó la salida de José Domingo Pérez. El ahora exfiscal deja la institución con 14 investigaciones que aún continúan en trámite.

El Ministerio Público da por concluída la designación de José Domingo Pérez como fiscal provincial titular especializado en delitos decorrupción de funcionarios de Lima.
El Ministerio Público da por concluída la designación de José Domingo Pérez como fiscal provincial titular especializado en delitos decorrupción de funcionarios de Lima. | Difusión
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El Ministerio Público hizo oficial la salida de José Domingo Pérez de su cargo dentro de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. La medida se formalizó mediante una resolución publicada el 9 de junio de 2026.

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Esta decisión es el resultado de una orden previa de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de evaluar el desempeño de los magistrados en el Perú, que resolvió "no ratificar al abogado José Domingo Pérez Gómez, en el cargo de fiscal provincial".

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De acuerdo con la Ley Orgánica de la JNJ, un fiscal que no recibe la ratificación debe dejar sus funciones de manera inmediata. Al haberse certificado la recepción de esta resolución en su casilla electrónica a inicios de abril, la Fiscalía de la Nación concluyó su designación "con eficacia anticipada, a partir del 2 de abril de 2026".

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Historial de quejas y denuncias

El documento oficial revela un informe detallado emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sobre la trayectoria del exfiscal. El reporte señala que Pérez Gómez acumula un total de 98 registros disciplinarios, que se dividen en 81 quejas, 16 denuncias y una queja-denuncia.

Respecto al estado actual de estas investigaciones, el documento precisa que "ochenta y cuatro (84) se encuentran concluidas, una de ellas con imposición de sanción de suspensión; y, catorce (14) en trámite".

Entrega de cargo

Tras la publicación de la norma, se estableció de manera formal que José Domingo Pérez debe hacer la entrega de cargo, así como seguir los lineamientos de seguridad institucional para el Ministerio Público.

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Además, las autoridades aclararon que el retiro del exfiscal de sus funciones no detiene los procesos que aún tiene abiertos. Precisaron que la conclusión de su designación se da "sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite".

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