José Domingo Pérez no descarta ser ministro de Justicia si gana Roberto Sánchez: "No tengo ninguna incompatibilidad"

José Domingo Pérez es parte del equipo técnico de Juntos por el Perú | Composición: LR.

José Domingo Pérez es parte del equipo técnico de Juntos por el Perú | Composición: LR.

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José Domingo Pérez, exfiscal del extinto Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y nuevo integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, aseguró que no descartaría asumir el cargo de ministro de Justicia en un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

'No puedo afirmarlo, pero no tengo ninguna incompatibilidad. (…) No he rehuido responsabilidades dentro de lo que ha sido mi desarrollo profesional como fiscal. Si se presenta la oportunidad de asumir otro cargo, seguramente lo aceptaré', declaró el exfiscal en entrevista con RPP.

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El exfiscal también indicó que las instituciones que forman parte del sistema de justicia deben ser reformadas. Según señaló, estas entidades no están respondiendo a los estándares de probidad que exigen las normativas que las rigen.

'Hay consenso en el bloque democrático de que deben realizarse reformas en el sistema de justicia y en la forma en que los cargos están siendo ocupados por personas con serios cuestionamientos. (…)', sostuvo.

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Además, indicó que está a favor de derogar el bloque de iniciativas legislativas denominado 'leyes procrimen', aprobado por el actual Congreso de la República. Pérez afirmó que la eliminación de dichas normas forma parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú.

Roberto Sánchez anunció la incorporación de José Domingo Pérez a su equipo técnico

José Domingo Pérez oficializó su vínculo con Juntos por el Perú. El exfiscal se integró al equipo técnico del partido liderado por Roberto Sánchez. En sus primeras declaraciones tras el anuncio, el candidato presidencial afirmó que la incorporación de Pérez fortalecerá las iniciativas orientadas a reformar el sistema de justicia.

'Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y una lucha implacable contra la corrupción, bienvenido, Dr. José Domingo Pérez', escribió Sánchez.

El candidato presidencial consideró además que el exfiscal ha sido víctima de ataques mediáticos: 'José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y por su participación en el emblemático caso Odebrecht. Esto le ha valido persecución y la pérdida de su cargo. Las fuerzas de derecha se han apropiado de los órganos jurisdiccionales gracias a su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones', afirmó.