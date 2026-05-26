José Domingo Pérez tilda a la JNJ de "pacto mafioso": Hay persecución a jueces y fiscales

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a una sesión virtual para evaluar el recurso de reconsideración del exfiscal José Domingo Pérez, a quien el pleno retiró de su cargo el pasado 19 de marzo de 2026 debido a que la institución determinó que no existía una "convicción positiva" sobre su conducta.

Durante el informe oral, José Domingo Pérez se presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y sostuvo que la decisión de separarlo del Ministerio Público responde a una persecución contra jueces y fiscales.

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"Existen elementos objetivos que permiten vincular que la decisión impugnada de no ratificarme del cargo de fiscal se alinea con aquellas actuaciones que diversos sectores de la opinión pública han identificado como parte de un pacto mafioso de persecución contra jueces y fiscales", advirtió.

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Ante sus declaraciones, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, lo interrumpió para exigirle "cordura legal". Sin embargo, Pérez continuó argumentando que la JNJ evidencia "un patrón de sanción y hostigamiento contra magistrados que no se han sometido a intereses de poder".

En su justificación, el exfiscal explicó que la falta de transparencia dentro de la institución fue el motivo principal para romper relaciones de confianza con el tribunal.

Pérez declaró abiertamente no tener confianza en el equipo de la JNJ y denunció que los miembros del pleno le habrían ocultado información para ejercer su defensa.

"Ustedes no me pusieron en conocimiento la ponencia número 004-2026 (…) antes de la adopción del acuerdo del pleno en la sesión del 19 de marzo del 2026, en la que decidieron no ratificarme en el cargo".

El exfiscal se dirigió a María Teresa Cabrera y denunció que una nueva propuesta reemplazó al informe original que aseguraba su permanencia en el cargo. De acuerdo con el descargo del magistrado, el tribunal dejó de lado el documento inicial que le daba el visto bueno para continuar con sus funciones y colocó en su lugar un texto acusatorio.

Pérez detalló de forma directa que este informe en su contra fue "presentado por la excongresista del partido político Podemos Perú y hoy presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega".

Asimismo, alertó sobre la gravedad de esta acción y denunció que "dicha ponencia sustituía al informe individual de evaluación integral y ratificación del 12 de junio del 2024 que recomendaba satisfactoriamente por mi ratificación en el cargo".

Pérez lamentó que, debido a esta maniobra, tampoco se le concedió el derecho a defenderse de las falsedades de la ponencia de María Teresa Cabrera Vega. "Ni siquiera se me permitió el uso de la palabra en la sesión".

Además, el exfiscal rechazó la legalidad de la votación al no haber podido exponer de manera escrita y oral sus argumentos. Asimismo, Pérez recordó que "la decisión de no ratificación fue adoptada sin hacerme de conocimiento la referida ponencia (...) y, por lo tanto, devienen arbitraria e inválida la misma".

Tras exigir la "nulidad de los actos administrativos", señaló que dejaría constancia para desconectarse de la sesión, con la finalidad de continuar con sus "actividades democráticas".