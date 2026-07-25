¿Cuánto dinero me pagarán si soy miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales?

¿Cuánto dinero me pagarán si soy miembro de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales? | Difusión

¿Cuánto dinero me pagarán si soy miembro de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales? | Difusión

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Los ciudadanos que desempeñen el rol de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales recibirán un incentivo económico de S/165 como compensación, según lo informado por las autoridades electorales.

Adicionalmente al pago establecido, aquellos ciudadanos que completen su preparación obtendrán un día de descanso remunerado y no compensable, aplicable tanto para trabajadores del sector público como privado, el cual podrá solicitarse dentro de los 90 días posteriores al 4 de octubre de 2026.

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Para el correcto desarrollo de los comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) programó dos jornadas presenciales de capacitación dirigidas a los miembros de mesa, las cuales se llevarán a cabo los domingos 20 y 27 de septiembre.

La normativa electoral recuerda que la participación es obligatoria y aquellos ciudadanos sorteados que no se encuentren presentes al momento de la instalación de la mesa de votación recibirán una multa económica equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), un total de S/275.

El sorteo público para la elección de los miembros de mesa se llevó a cabo en cada una de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y estuvo bajo la supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo.