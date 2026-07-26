Romina Uribe es la congresista electa más joven en este periodo 2026-2031 | Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Romina Uribe es la congresista electa más joven en este periodo 2026-2031 | Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

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¿Qué hacías un día como hoy hace dos años?

En 2024 estaba en un viaje de encuentro personal. Creo que muchos jóvenes teníamos crisis emocionales. En ese entonces estaba construyendo en mi mejor versión. Soy abogada y entonces estaba haciendo trabajos como asistente. Mi trabajo era más virtual, revisaba casos emblemáticos. De forma personal, solo estaba llevando mi propio proceso.

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¿Fue por alguna vivencia en particular?

Creo que todos en algún punto queremos construir nuestra mejor versión. Yo estuve en ese proceso en 2024. En ese mismo año también estuve involucrada en muchos ambientes y espacios de participación. Justo en el 2024 participé en la Cumbre del Futuro, viajé a Nueva York para representar a la juventud peruana en este evento.

Tienes una serie de experiencias como activista…

Sí, desde el colegio.

¿Militabas alguna causa?

Empecé como alcaldesa escolar, no militando una causa como tal. Si no más bien representando. Empecé como regidora de aseo y luego postulé para ser alcaldesa escolar. Creo que desde ahí empezó mi vocación de servir. Primero tenía que ver qué se podía hacer, qué no se podía hacer.

Ya fuera del colegio, ¿comenzaste a militar alguna causa en particular? Vi que tuviste una participación en la Marcha del Orgullo LGBT

Cuando yo ingreso a la universidad, comienzo a militar algunas causas. Con otros amigos vimos la necesidad de hablar de Derechos Humanos en las aulas de la facultad. Los Derechos Humanos abordan poblaciones vulnerables como es la comunidad LGBTI. Justo en ese año estaba habiendo sentencias importantes que involucraban a la comunidad y a los derechos en general. Ahí creamos el colectivo DiverIUS, que busca luchar por los derechos de personas que pertenecen a la comunidad LGBT.

En un país tan conservador como el Perú, los sectores más reaccionarios ven acercamientos al progresismo como un sinónimo de comunismo o socialismo. ¿Te ha sucedido que debatiendo en espacios con gente mayor te descalificaban por tener posturas más cercanas al progresismo?

Creo que esas calificaciones llevan a discursos de odio y discriminación. Hay una línea muy delgada entre lo que opinas y los derechos. Cuando hablamos de derechos de la comunidad LGBT, hablamos de sus derechos a unirse, de los derechos de las personas trans a que se reconozca su identidad. La misma Constitución Política del Perú dice que todos somos iguales ante la ley, pero verdaderamente no lo somos.

¿Pero te ha pasado que te descalifiquen por señalar las falencias que hay en el trato a las minorías?

El camino del activismo enfrenta dificultades. Sí ha podido pasar, pero cuando uno defiende derechos sabe que tiene continuar.

Ahora, es distinto que te pase en espacios de debate con gente poco conocida. ¿Pero te ha pasado con tu familia o con personas de tu círculo más íntimo?

La verdad es que mi familia siempre ha promovido la conversación y el diálogo. De forma familiar no me ha pasado, pero mi caso puede ser la excepción a la regla. Una persona LGBT enfrenta dificultades al ser expulsada de casa. Es verdad que este tema de posturas progresistas y ultraconservadoras existe. Y actualmente hay todo un tema relacionado a una guerra cultural. A veces, esa guerra cultural deviene en discursos de odio. Por eso levanto esa causa: es necesario que se siga poniendo en la agenda las demandas que se han puesto en la mesa en distintas judicaturas. Creo y defiendo los derechos de la mujer y el derecho a la decisión que tenemos todas. Es parte de una postura progresista que tengo y que defiendo.

¿Has vivido toda tu vida en Lima?

No, yo nací en Argentina. Mis padres se conocieron allá. Ellos migraron. Ahí me tuvieron. Tras la crisis económica, Argentina entró en hiperinflación y por eso volví a Perú. Desde que tengo uso de razón, mi proyecto de vida se ha dado en Perú

¿Vives con tus padres hasta ahora?

Con mi mamá. Mis padres son separados, pero mi papá es presente.

Te lo pregunto porque hay un dato importante: Perú es el país de Latinoamérica donde más demoran en independizarse. La media de edad para lograr esa independencia es de 29 años. Detrás de eso hay todo un sistema que no les permite mudarse y tampoco les permite crecer. Tú eres congresista ahora, pero también vives eso…

Totalmente. Es un tema que no pasa solo en Perú. Pasa en todos lados. Hay que ir hacia atrás: no hay oportunidades, los sueldos en el mercado no te permiten ir más allá de compartir departamento en modalidad roomie. Hay otra realidad: los jóvenes que están en situación de precarización. Todo eso ha llevado a que la juventud no pueda tener acceso a la vivienda. Las políticas de vivienda no son accesibles para los jóvenes.

¿Seguirás viviendo con tu mamá ahora que eres diputada?

No, por temas de trabajo me he mudado cerca. El trabajo es 24/7 y tengo que estar lo más cerca posible.

¿Desde cuándo se da tu acercamiento al Partido del Buen Gobierno?

Yo estoy desde su formación. Colaboré llenando mi ficha para el registro de la organización. Es un partido que se ajusta a mis ideales. Posterior a ello me invitaron para ir con el número 18 en representación de Lima Metropolitana.

¿Y cómo lo toman tus amigos ahora que estás en el Congreso?

Creo que ellos ya lo sabían. Ellos saben del activismo que venía realizando.

¿Te hacen bromas sobre ese tema?

Claro que sí (risas), es normal, somos jóvenes. Aunque más que bromas me dicen que se sienten representados. Y la verdad, eso me hace sentir animada a seguir. Me alegra mucho el corazón y me da todo el combustible que necesito para impulsarme en esta carrera política.

¿Y tú crees que basta con ser joven para representar a la juventud?

Yo creo que basta con pertenecer a este grupo, tener sus problemáticas y ser la voz en un espacio tan importante como es la Cámara de Diputados. Yo no llego solo por ser joven, llego porque tengo toda una preparación. Tengo experiencia en varios sectores. Sé cómo funciona esto. Entonces, es parte de un camino profesional que me acompaña. Muchas veces se quiere vincular juventud con inexperiencia, y creo que no debe ser así.

La juventud como un grupo social siempre es parte de la política. Pero la juventud vista bajo lupa es un grupo bastante heterogéneo. Te pongo un ejemplo: una de tus compañeras más jóvenes de la Cámara de Diputados es Yenifer Paredes. Su crecimiento puede ser distinto creciendo ella en Cajamarca, como la de Jair Manrique creciendo en Villa El Salvador o tú en Rimac. Todos pueden ser jóvenes, pero sus miradas pueden ser distintas por sus orígenes tan diversos. ¿Cómo llevas esa diferencia entre jóvenes?

Creo que no se habla de la juventud, sino de las juventudes. Cada juventud tiene su propia percepción a partir de su propia vivencia. Yo busco representar a las juventudes. No a una sola juventud. Hay todo un tema transversal de diversas miradas que de todas formas tengo que representar. Yo busco representar a las juventudes como grupo diverso. Principalmente a través de demandas que afectan a todos: vivienda, Beca 18, el presupuesto de educación; son temas que nos afectan a todos transversalmente más allá de una posición política.

Ahora, hablando de empatizar con los jóvenes. En tu partido pasó algo particular: Jimena Guevara, que también es joven, pasó por señalamientos por presuntos nexos con Boluarte. Tras ello, Nieto señaló que le había pedido que dé un paso al costado. No sé si habrás llegado a conocerla pero, ¿cómo te sientes al ver que alguien que es joven y se arriesga a hacer política pasa por algo así?

A Jimena la conocí en la campaña cuando inicié. Luego pasó lo de los reportajes. A la interna del partido se tomó la decisión que mencionó nuestro líder. Claramente es un tema que vi y dije okey, hay un cuestionamiento y procede lo que se anunció. Es algo que fue difícil para el partido y se dio en un momento donde comenzábamos a subir. Ya empezaban los ataques a distintos candidatos. De forma personal, la decisión de Jorge (Nieto) me dio mucha esperanza. Los jóvenes buscamos transparencia y honestidad. En ese momento, la decisión es la que debía de tomarse.



