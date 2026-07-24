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Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

El titular de Justicia, Luis Jiménez, cerró así un total de 17 solicitudes de gracia presidencial presentadas a favor del expresidente durante la gestión de José María Balcázar.

Gobierno de Balcázar cierra así los pedidos de libertad a favor del expresidente. Foto: difusión
Gobierno de Balcázar cierra así los pedidos de libertad a favor del expresidente. Foto: difusión
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El Ministerio de Justicia descartó de manera definitiva cualquier beneficio para el expresidente Pedro Castillo. Luis Jiménez, ministro del sector, confirmó este viernes que la última solicitud de indulto que quedaba en trámite fue declarada improcedente tras la sesión matutina de la Comisión de Gracias Presidenciales. Con esta decisión, el Ejecutivo da por cerrado un proceso que se extendió por varios meses.

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Jiménez detalló el destino de cada uno de los 17 pedidos ingresados al sistema. Catorce fueron presentados por terceras personas y no llegaron a ser admitidos. Dos más fueron declarados improcedentes porque sus solicitantes no subsanaron el plazo exigido. El último, evaluado este viernes, corrió la misma suerte.

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El funcionario fue tajante al referirse al futuro del caso. Aseguró que el Ministerio ya se pronunció sobre el fondo del asunto y que no existe ningún margen para una nueva revisión. "No hay más que hablar sobre el tema. No hay ninguna gracia, ningún indulto", remarcó.

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