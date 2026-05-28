Es falso que el exfiscal José Domingo Pérez haya “mandado a matar” a los animales del expresidente PPK, como afirmó Rosangella Barbarán

Esta verificación fue elaborada por Ricardo Colos en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el marco de la segunda vuelta electoral, el pasado 24 de mayo se realizó el debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, en el que la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán aseguró que el exfiscal José Domingo Pérez ordenó matar a los animales que se encontraban en una casa incautada del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Durante su intervención, la congresista afirmó: “ José Domingo Pérez fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK ”.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Un fiscal no puede “mandar a matar” a los animales de una propiedad incautada, ya que la administración de los bienes decomisados corresponde al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) y no al Ministerio Público.

En septiembre de 2019, el Poder Judicial ordenó la incautación de inmuebles vinculados al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. Según el auto judicial que declaró fundado el requerimiento fiscal de incautación con fines de decomiso, la medida fue solicitada como parte de una investigación por presunto lavado de activos.

En el auto que declara procedente el allanamiento, registro domiciliario e incautación de inmuebles vinculados al expresidente se indica que la incautación se tramitó a pedido de los fiscales del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Si bien el documento no menciona expresamente al exfiscal José Domingo Pérez, otro escrito del mismo caso, correspondiente al requerimiento de prisión preventiva contra PPK , lo identifica como integrante de dicho equipo.

¿Quién administra los bienes incautados?

La Resolución Ministerial N°0143-2021-JUS establece que el PRONABI tiene por objeto recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, arrendar, asignar en uso temporal o definitivo, gestionar la disposición y venta en subasta pública de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado.

Además, el capítulo 3 del Decreto Legislativo Nº 1373 dispone que, en procesos de extinción de dominio, el fiscal puede solicitar medidas cautelares, requerir información, emplear técnicas de indagación y presentar demandas de extinción de dominio, sin incluir funciones de administración material de los bienes incautados.

Consultado por Verificador de La República, el abogado y exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado sostuvo que un fiscal no puede decidir sobre el destino material de animales o bienes que permanecen en una propiedad incautada, ya que esa función corresponde al PRONABI. También indicó que la normativa vigente no contempla ningún mecanismo que permita a un fiscal ordenar el sacrificio de animales dentro de un inmueble intervenido y remarcó que dichas competencias no forman parte de las funciones del Ministerio Público.

Asimismo, un video grabado durante el allanamiento de los inmuebles en 2019 muestra al exfiscal José Domingo Pérez señalando que la administración de las viviendas quedaría a cargo del PRONABI.

La respuesta de José Domingo Pérez

Por otra parte, Domingo Pérez ya había desmentido estas acusaciones a través de su podcast en YouTube : “El PRONABI es la entidad del Estado peruano que se encarga de cuidar, cautelar, custodiar y administrar la casa de Pedro Pablo Kuczynski ubicada en Cieneguilla, desde septiembre de 2019... No es el fiscal el que se ha encargado de custodiar o administrar la casa del expresidente... Por tanto, es absolutamente falso que el fiscal Pérez (él) haya mandado a matar a esos animales”, sostuvo.

En ese contexto, en una rueda de prensa posterior al debate técnico presidencial, José Domingo Pérez anunció que presentará una querella contra la congresista Rosangella Barbarán por atribuirle haber “mandado a matar” a los animales del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Conclusión

En síntesis, durante el debate técnico presidencial entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, la congresista Rosangella Barbarán afirmó que el exfiscal José Domingo Pérez “mandó a matar” a los animales del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en una vivienda incautada. Sin embargo, la acusación es falsa, ya que la administración de bienes decomisados corresponde al PRONABI y no al Ministerio Público.

Además, la normativa sobre extinción de dominio establece que las funciones del fiscal se limitan a dirigir investigaciones y solicitar medidas judiciales, sin incluir la administración material de inmuebles o animales incautados.



