JNE pide a Sánchez y Fujimori respetar los resultados de la segunda vuelta

INVOCACIÓN A LOS CIUDADANOS. Presidente del JNE, Roberto Burneo, hizo un llamado a los miembros de mesa para que puedan acudir a sus locales de votación desde tempranas horas. Foto: difusión

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, hizo un llamado a los candidatos de la segunda vuelta, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, a respetar los resultados tras las elecciones del 7 de junio.

“La democracia se fortalece cuando participamos, cuando respetamos las reglas y cuando reconocemos la decisión libremente expresada por la ciudadanía. Porque cada voto cuenta, porque cada voz importa y porque el futuro del Perú se construye con la participación de todos”, indicó Burneo.

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El pedido se sostiene en el contexto de una primera vuelta en la que Renovación Popular, que quedó en tercer lugar, intentó desconocer los resultados y acusar un fraude inexistente. La invocación del titular del JNE también fue hacia los personeros y simpatizantes de cada agrupación política a “actuar con serenidad, responsabilidad y respeto democrático”.

Burneo destacó que su institución ha desplegado fiscalizadores para propiciar que el proceso sea lo más transparente y seguro, respetando el voto popular. Según destacaron desde la institución, 28.000 fiscalizadores serán movilizados hacia los locales de votación a fin de verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas durante la jornada electoral.

“Quiero invocar a toda la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad. Asimismo, a los miembros de mesa a cumplir con puntualidad el importante deber que les ha sido confiado”, añadió.

Además, señalaron que pondrán mayor énfasis en la supervisión de los 44 locales de votación reasignados para la segunda vuelta. A nivel nacional son 10.300 los centros de votación habilitados.

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Proclamación en julio

El Jurado Nacional de Elecciones prevé que la proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta será en quincena de julio. Así lo indicó la vocera de la institución, Grecia Rentería. La extensión de este tiempo se deberá a la resolución de actas observadas y la audiencias para el reconteo de votos. Por estos dos factores la proclamación de resultados de la primera vuelta tardó 35 días.

“Para la segunda vuelta (la proclamación de resultados) es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más”, declaró la funcionaria en conferencia de prensa.

El reconteo de votos es un proceso implementado en estas elecciones. En ella el Jurado Electoral Especial, en una audiencia pública, vuelve a contar los votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados.

Esta es la instancia final y sin apelación que tienen los JEE cuando no existe un consenso sobre un acta observada. Solo en los 8 primeros días después de la primera vuelta, se realizaron 728 audiencias para este procedimiento, lo que prolongó la proclamación de resultados.

Asimismo, Rentería precisó que en los últimos comicios se registraron 68.520 actas observadas, el doble de las reportadas en el 2021.

Burneo también había considerado el trabajo de los JEE en la primera vuelta como “desbordante” al enfrentar una carga de trabajo superior a la de procesos anteriores.

Según explicó, los organismos electorales tramitaron una cantidad inédita de expedientes relacionados con observaciones de actas, recursos y controversias presentadas por las agrupaciones políticas participantes.

El titular del JNE destacó, además, que los tiempos para oficializar los resultados no dependen únicamente del conteo de votos. Precisó que existen etapas jurisdiccionales que deben cumplirse, como audiencias públicas, revisiones de actas observadas y la evaluación de solicitudes de nulidad que puedan ser presentadas tras la jornada electoral.

Por su parte, la vocera de la JNE añadió que este incremento se debió a la cantidad de organizaciones políticas que participaron en el proceso, así como la complejidad de las elecciones, al votarse por un Congreso bicameral.

Senado y diputados

En ese sentido, hasta el momento los resultados referidos a la Cámara de Senado, Diputados y Parlamento Andino aún no han sido proclamados. Esto debería concluir, según explicó, en quincena de junio para que los representantes reciban sus credenciales.

Hasta el momento a nivel de la Cámara de Senado en distrito único electoral los resultados van al 99,727% y en distrito múltiple al 99,378%. En esta cámara están pendiente de revisar 417 actas observadas.

La situación en la Cámara de Diputados no es muy distinta. Van al 99,628% con solo 98 actas por observar. Finalmente, en el Parlamento Andino los resultados contabilizados van al 99,820% y están pendiente 165 actas.

A nivel de control de fiscalización, el JNE lanzó una plataforma digital para monitorear el desarrollo de la segunda vuelta.

Se trata de 'JNE Fiscaliza', una web que permitirá seguir, de forma gratuita y de acceso abierto, las etapas relacionadas con el material electoral que se utilizará durante la votación.