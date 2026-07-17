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Ciencia

Investigadores encontraron un ataúd de 200 años de antigüedad en un cementerio: al abrirlo, quedaron boquiabiertos ante el escalofriante hallazgo

Los investigadores indican que la temperatura, la humedad y el entorno ayudaron a que el contenido aún se mantenga en buen estado de conservación.

Un ataud de 200 años de antiguedad fue encontrado en un cementerio al norte de Italia. Foto: Newsweek / Captura
Un ataud de 200 años de antiguedad fue encontrado en un cementerio al norte de Italia. Foto: Newsweek / Captura
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Antropólogos en San Fiorano exploraban las criptas del cementerio de Mortorino, al norte de Italia, y descubrieron un ataúd de madera bien conservado que contenía los restos de un bebé recién nacido, de aproximadamente 200 años de antigüedad. Los expertos destacan que este es uno de los descubrimientos bioarqueológicos más raros de los últimos años, ya que los tejidos blandos y los materiales orgánicos generalmente no se conservan después de tanto tiempo.

"Aunque ocasionalmente descubrimos restos de niños, un ataúd casi completamente conservado con restos intactos de un bebé, telas, cabello y otros materiales orgánicos es extremadamente raro. Es precisamente esta conservación lo que hace que el descubrimiento sea tan inusual y científicamente muy importante", explicó a Newsweek Nataša Šarkić, investigadora de AITA Bioarchaeology.

¿Cómo se conservaba el contenido del ataúd?

Los investigadores encontraron al recién nacido envuelto en tela con su cabello en buen estado de conservación, algo poco común en restos tan antiguos. Según los investigadores, estos hallazgos ofrecen una oportunidad única para estudiar con mayor detalle la infancia y las costumbres funerarias de principios del siglo XIX. Los análisis podrían ayudar a comprender mejor la mortalidad infantil, las prácticas funerarias y la actitud de las comunidades de la época hacia los miembros más jóvenes de la sociedad.

El hallazgo se realizó en un antiguo cementerio del siglo XVIII. Foto: AITA Bioarch

El hallazgo se realizó en un antiguo cementerio del siglo XVIII. Foto: AITA Bioarch

Šarkić explicó que la identidad del niño no se puede determinar por el momento, pero los archivos históricos de San Fiorano muestran que la tasa de mortalidad de recién nacidos y lactantes era muy alta en aquella época. Además del recién nacido, los antropólogos también descubrieron los restos de otro niño, de aproximadamente cuatro meses y medio de edad.

Más investigaciones en el cementerio Mortorino

Debido a que los tejidos blandos del recién nacido se conservan en óptimo estado, no es posible realizar un análisis antropológico completo en este momento. Por lo tanto, los investigadores planean utilizar la tomografía computarizada para examinar los restos momificados sin comprometer su conservación.

Las excavaciones se realizan como parte de un proyecto para preservar el patrimonio histórico y artístico de la zona. Las criptas han sufrido daños importantes debido a la filtración de agua y la humedad elevada prolongada, que también ha dañado los frescos de las paredes. Los restos se han retirado temporalmente para permitir la limpieza y restauración del espacio. Una vez finalizados los trabajos de investigación y conservación, todos los restos descubiertos serán devueltos a su ubicación original.

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