Fujimorismo va por el Senado y Renovación Popular, por la cámara de Diputados

Fujimorismo va por el Senado y Renovación Popular, por la cámara de Diputados

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Fuerza Popular busca llegar a la Mesa Directiva del Senado, mientras que Renovación Popular, a Diputados, confirmó Jorge Nieto, líder de Buen Gobierno, durante una entrevista a 'Punto Final'.

En un informe de La República adelantamos esta posibilidad y que las cartas para el Senado y la Cámara de Diputados eran Miguel Torres (Fuerza Popular) y Norma Yarrow (Renovación Popular), respectivamente.

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Ambos figuran entre los candidatos más votados a nivel nacional y, además, son cercanos a los líderes de sus partidos. En el caso de Torres, es el segundo vicepresidente electo en la plancha presidencial de Fujimori, mientras que Yarrow fue candidata a la primera vicepresidencia de López Aliaga.

Minjus emitirá dictamen sobre pedido de indulto de Castillo, adelantó Balcázar. Frente a este panorama, el Partido del Buen Gobierno continúa en diálogo con todos los grupos.

De acuerdo con lo dicho por Nieto, ya se ha reunido con Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y conversó con Roberto Sánchez. Según dijo, a todos ellos les presentó su propuesta de que Buen Gobierno presida una de las mesas directivas, sea de Senadores o Diputados.

Fujimori lo escuchó, pero no le dijo nada al respecto. "Ella ha escuchado. No ha dado ninguna opinión. Ha escuchado, ha escuchado nuestro punto de vista, así como nosotros hemos escuchado su punto de vista", dijo.

Al ser consultado sobre cuál era ese punto de vista, Nieto indicó: "Una mayoría otorgándose a Fuerza Popular la fuerza del Senado y, eventualmente, entiendo yo, un acuerdo con Renovación Popular para ceder la Cámara de Diputados".

En cuanto a su diálogo con López Aliaga, también refirió que fue escuchado. "Ha sido más bien un escucharse, ¿no? Yo he escuchado su manera de pensar, las cosas que piensa en relación con este tema específico. Él tenía una idea de cómo debían hacerse las cosas.

Él proponía una alianza de centro derecha encabezada por el fujimorismo en el Senado. Y yo le he expuesto mis puntos de vista (que el fujimorismo no presida ninguna de las mesas directivas). Le he señalado por qué es importante para la democracia peruana recuperar en algo el equilibrio de poderes y la capacidad de control del ejecutivo", anotó.

Sobre su conversación con Sánchez, indicó que él le dijo que ellos (el bloque de izquierda) habían tomado un acuerdo y que esos acuerdos "o se tomaban o se dejaban". "Yo entiendo el acuerdo que ellos tienen, pero si vamos a dialogar nosotros, pues también tenemos otras condiciones. El partido (Buen Gobierno) tiene de ese grupo de cuatro partidos, la segunda votación más importante.

Por lo tanto, lo que hemos planteado es que negociemos", dijo. Nieto resaltó que "dialogar no es pactar". "Como partido ubicado en el centro estamos dialogando con todos los actores". Indicó, además, que la predisposición de conversar se extenderá hasta el día a día del Congreso Bicameral.

"En algunas decisiones importantes que requieren mayoría calificada se van a requerir acuerdos más amplios que los que podrían derivar de la Mesa Directiva porque, en algunas cuestiones, en el Senado se necesitan más de 40 votos, así que estamos obligados a conversar", dijo.

No descarta apoyar leyes fujimoristas

Nieto no descartó apoyar iniciativas del fujimorismo. "Si nos coloca leyes que vayan en el sentido de lo que la mayoría del país considera que debe hacerse, vamos a votar a favor. Pero, si hay derivas autoritarias, nos vamos a oponer", dijo.

También comentó que ofreció su apoyo a Fujimori para enfrentar el Fenómeno de El Niño, pues cuando fue ministro de PPK se desempeñó como coordinador de la respuesta nacional frente al fenómeno de El Niño Costero.