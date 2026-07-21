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Vocero fujimorista sobre negociaciones por la Mesa Directiva: "No hablaría de alianzas, pero creo que hubo buenas conversaciones"

A pesar de propuestas para que representantes de otras bancadas lideren las cámaras, Alegría no descarta presentar listas con miembros de Fuerza Popular.

Arturo Alegría dio detalles de negociaciones por Mesas Directivas | Composición: LR.
Arturo Alegría dio detalles de negociaciones por Mesas Directivas | Composición: LR.
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Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, dio detalles sobre las negociaciones que vienen sosteniendo las bancadas para definir las futuras Mesas Directivas de las cámaras de Diputados y Senadores. Para el congresista, estos acercamientos han sido positivos y existe la posibilidad de alcanzar acuerdos en los próximos días.

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"No hablaría de alianzas, pero creo que ha habido buenas conversaciones. Esperemos que esto vaya madurando de manera responsable para que los partidos del Congreso garanticen la gobernabilidad", indicó.

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Alegría señaló que el jueves podrían registrarse avances en estas conversaciones y adelantó que, en los próximos días, Fuerza Popular anunciará su posición institucional.

"La postulación a la Mesa Directiva se va a presentar 24 horas antes del domingo. Todavía tenemos tiempo para buscar la manera de presentar una propuesta en la que podamos o no estar, pero manifestaremos cuál es nuestra postura institucional como Fuerza Popular", afirmó.

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Excusas para el equilibrio

Pese a que distintos líderes políticos han invocado a que las cámaras legislativas sean presididas por representantes de bancadas distintas al bloque oficialista, Alegría no descartó que Fuerza Popular presente listas encabezadas por parlamentarios de su propia bancada.

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"No creo que sea una decisión unilateral. No se trata de quién presida la Cámara, sino de quién va a poner sobre la agenda un posible presidente. (...) Creo que lo que se espera es cuáles serán las prioridades de este nuevo presidente en beneficio de todos los peruanos", sostuvo.

Cabe recordar que, además de liderar el Poder Ejecutivo, Fuerza Popular cuenta con mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

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