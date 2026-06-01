Papa critica una IA inhumana, por Mirko Lauer

La recién aparecida encíclica 'Magnífica Humanitas', de León XIV, tiene antecedentes. Casi un cuarto de siglo antes de la atroz Primera Guerra Mundial, en 1891, León XIII había publicado 'Rerum Novarum', de donde se desprende la actual doctrina social de la Iglesia Católica. Ambos documentos van en la misma dirección.

El documento más antiguo, llamado “De las cosas nuevas” en castellano, buscó mitigar los daños sociales de lo que pronto sería la línea de montaje, el llamado fordismo, y, a la vez, prevenir el modelo revolucionario que se concretaría en la insurgencia soviética y sus secuelas.

La carta encíclica de León XIV, aparecida este año, sigue el propósito de la anterior, que también fue recomendar cautela ante ciertos avances de la tecnología, sobre todo en el manejo de lo social. El foco ahora es la deshumanización que podría venir de la mano de la inteligencia artificial y que el Vaticano vislumbra desde ahora.

En 1891 aún no se había instalado del todo la gran empresa ligada a los avances de la ciencia y la tecnología. Pero ya había trabajadores sometidos a formas inhumanas de explotación, que es de donde surgieron las revoluciones, las guerras y la violencia en general.

'Magnífica Humanitas' no hace comparaciones; se limita a solidarizarse con todos aquellos temerosos de los posibles efectos de la IA en el empleo, en el avance del armamento y en la dependencia de la mente humana frente a algoritmos a la vez eficaces e insensibles. No lo dice así, pero la carta denuncia el peligro de caer en una sociedad de robots esclavizadores.

La encíclica aparecida este año defiende a la humanidad frente al peligro tecnológico representado por la IA y el puñado de enormes empresas que la controlan. No es un texto ludita opuesto a la modernización, sino el planteamiento de que los valores humanos deben participar en la gestión de lo nuevo, algo que no está sucediendo.

León XIV ya se ha pronunciado contra la guerra, tal como viene siendo promovida por gobernantes cada vez más tiránicos. La presente carta es contra la adhesión ciega de la producción a la IA. Se vuelve a perfilar así una Iglesia Católica progresista y del lado de la humanidad, hoy tan necesitada de defensores.