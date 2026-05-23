Papa León XIV denuncia los "beneficios desorbitados" por empresas contaminantes en Italia: "Servir a la vida"
Se espera que León XIV publique su primera encíclica, en la que abordará temas como la inteligencia artificial y su impacto en los derechos laborales, el próximo lunes.
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El papa León XIV, primer pontífice peruano-estadounidense, criticó este sábado a las empresas que priorizan ganancias "vertiginosas" a costa de la contaminación ambiental durante una visita a Acerra, a unos 220 km al sur de Roma. En su recorrido, instó al mundo a "rechazar las tentaciones de poder y enriquecimiento vinculadas a prácticas que contaminan la tierra, el agua, el aire y la convivencia social".
La visita se centró en la zona cercana a Nápoles conocida como la 'Tierra de los Fuegos', donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2025 que las autoridades no habían protegido a los residentes de vertidos ilegales desde 1988.
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El sumo pontífice afirmó que acudía para "recoger las lágrimas" de las familias que habían perdido a seres queridos a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación.
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Papa León XIV denuncia un desequilibrio
El Papa fue recibido por multitudes que ondeaban banderas amarillas y blancas del Vaticano y sostenían carteles con fotos de familiares fallecidos. En ese contexto, denunció que "se ha permitido que personas y organizaciones sin escrúpulos actúen con impunidad durante demasiado tiempo".
Durante su visita de cuatro horas, también señaló "las ganancias desorbitadas de unos pocos, ajenos a las necesidades de la gente, su trabajo y su futuro" y se reunió con víctimas de la contaminación.
Cabe indicar que León XIV tiene previsto publicar el lunes su primera encíclica, un documento dirigido a los 1.400 millones de católicos del mundo, en el que se espera que aborde, entre otros temas, el auge de la inteligencia artificial, su uso en conflictos bélicos y sus implicaciones en los derechos de los trabajadores.
Triángulo de la Muerte
Históricamente, la gestión de residuos en el sur de Italia estuvo concentrada en pocas empresas privadas, algunas vinculadas a la Camorra, un grupo mafioso de Nápoles.
En enero de 2025, el tribunal europeo identificó elevadas tasas de cáncer en la región, conocida como el 'Triángulo de la Muerte', y dio al gobierno italiano dos años para crear una base de datos de vertederos y comunicar los riesgos al público. La primera ministra Giorgia Meloni respondió en febrero de 2025 nombrando a un general para supervisar la limpieza y asistir a las víctimas.